TMB incorpora 'agents violetes' a 7 estacions de Metro de Santa Coloma de Gramenet

La prova pilot comença dilluns i vol atendre possibles víctimes d'assetjament sexual i de LGTBIfòbia al suburbà





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) comptarà a partir de dilluns que ve amb ' agents violetes' a les set estacions que la xarxa de Metro té a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), amb l'objectiu d'atendre possibles casos d'assetjament sexual i LGTBIfòbia a els seus trens i instal·lacions.





Ho han explicat dimecres en roda de premsa la presidenta de TMB i regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.





En la seva intervenció, Bonet ha destacat que aquesta xarxa d''agents violeta' permet continuar lluitant amb més eines contra " una maleïda xacra que no aconseguim treure'ns de sobre, que són les agressions sexuals a la nostra societat ", i que es donen també al transport públic.





En funció dels resultats d'aquesta prova pilot, es valorarà estendre a la resta de la xarxa de metro de TMB, així com la creació de punts violeta amb motiu d'esdeveniments massius que provoquin una elevada concurrència al suburbà.





La presència d'aquests 'agents violeta' (professionals de TMB que ja s'estan formant en la matèria) busca fomentar la "tolerància zero" davant de qualsevol manifestació de violència sexista o LGTBIfòbica, reforçar la informació i atenció a víctimes d'assetjament i generar espais públics equitatius i de convivència respectuosa.





Aquesta nova figura serà un primer punt d'ajuda que atendrà a les persones que hagin patit qualsevol tipus d'assetjament, abús o violència masclista i LGTBIfòbica, i també farà la derivació i acompanyament a les autoritats competents.





XARXA VIOLETA



La proposta ha sorgit de la iniciativa 'Santa Coloma Xarxa Violeta' de l'Ajuntament de Sant Coloma de Gramenet, en el marc de la qual hi ha distribuïts diversos punts violenta a establiments del municipi, i en la seva intervenció, Parlon ha posat en valor que hagi begut d'ella.





Aquesta mesura més àmplia implantada al municipi compta amb una xarxa d'espais segurs i 'refugis violeta' als quals dirigir-se davant d'una circumstància d'agressió, i de la qual actualment formen part més de 300 establiments, entitats, clubs socials i associacions de la ciutat.





La iniciativa també ha comportat que, a través de La Ciba --el centre de recursos per a dones del municipi--, es despleguin equips d''agents liles' als barris de la ciutat, que aproximen recursos i serveis d'atenció específica a dones que estan patint una situació de violència.





ALTRES INICIATIVES DE TMB



La iniciativa d'implantar 'agents violentes' al Metro se suma a altres de TMB per abordar l'assetjament a la seva xarxa de transports, com ara campanyes de sensibilització, la millor il·luminació i instal·lació de més càmeres a les seves estacions de Metro, així com a les seves trens i busos.





Actualment ja són 8.000 les càmeres instal·lades entre trens i estacions de Metro i fins al 2025 es preveu augmentar la xifra, de la mateixa manera que de cara al primer trimestre del 2023 es preveu que tots els busos de la xarxa de TMB tinguin càmeres.