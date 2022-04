Denunciat un home per posar trampes a un vedat de Cervià de les Garrigues

Va estar inhabilitat dos anys per a la pràctica de l'activitat cinegètica per furtivisme /@agents rurals

Els Agents Rurals han denunciat un home que han trobat col·locant filferro metàl·lic a manera de llaç per a la captura de senglars i cabirols dins d'una àrea privada de caça al terme municipal de Cervià de les Garrigues (Lleida).

"Aquestes trampes massives no seleccionen les captures i els animals poden quedar atrapats i trigar hores o dies a morir", ha informat el Cos d'Agents Rurals aquest dimecres en un comunicat.

Els agents han decomissat nou llaços grans per a animals ungulats, dos llaços per a mamífers més petits i tres paranys.

A la inspecció de la gossera esportiva propietat de l'home denunciat, els agents rurals van trobar 105 gossos dedicats a les batudes d'animals ungulats en condicions higienicosanitàries deficients per al benestar animal.

ANTECEDENTS



La persona denunciada té antecedents per furtivisme a la caça a la mateixa zona i ja havia estat jutjada pel jutjat penal de Lleida.

La sentència l'havia inhabilitat durant dos anys per a la pràctica de l'activitat cinegètica i aquest període de temps va finalitzar el novembre de l'any passat.

L'ús d'aquest tipus de trampes no selectives està tipificat al Codi Penal com a delicte contra el medi ambient i pot comportar penes de fins a dos anys de presó per al furtiu, així com la suspensió de les activitats dins de l'àrea de caça afectada.

Un cop finalitza la temporada de caça, els agents intensifiquen la vigilància sobre pràctiques il·legals de caça per causar danys a espècies en perill d'extinció com el llop o l'ós.