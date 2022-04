Els governs de Bulgària i de Polònia han confirmat el tall de subministrament de gas procedent de Rússia, represàlia directa per negar-se a pagar en rubles, però ara com ara descarten efectes immediats que puguin afectar el consumidor final.

Bulgària i Polònia descarten efectes immediats pel tall de gas rus /@Pixabay

El primer ministre búlgar, Kiril Petkov, ha subratllat abans de la reunió del seu govern aquest dimecres que el país "està preparat" i té "fonts alternatives". Ha acusat Rússia d'incórrer en una "greu violació" dels contractes signats i de perpetrar un "xantatge".



En aquesta línia, el ministre d'Energia búlgar, Alexander Nikolov, ha lamentat que el gas natural hagi esdevingut "una arma política i econòmica" al servei de Rússia per pressionar els qui han adoptat sancions per la invasió d'Ucraïna.

Nikolov ha defensat que Bulgària no ha incomplert cap contracte i que fins i tot ha fet els pagaments corresponents a l'abril, tot i que en dòlars. "Bulgària no mantindrà negociacions sota pressió i amb el cap cot", ha advertit, segons l'agència Bloomberg.

El Govern búlgar ha apellat a la calma i ha assenyalat que el país té prou subministrament per almenys un mes, gràcies a fonts alternatives. Un missatge semblant al que ha enviat Polònia, que sosté que aquest tall l'única cosa que farà és "accelerar" una transició que ja es donava per descomptada, en paraules del principal responsable per a Afers d'Infraestructura Energètica, Piotr Naimski.

Així, Varsòvia es limita a dir que l'anunci de Gazprom només ha avançat uns mesos el que ja se sabia, ja que les autoritats poloneses havien advertit que no renovarien el contracte a llarg termini per al subministrament de gas a finals d'any.

El primer ministre, Mateusz Morawiecki, ha assenyalat que Polònia fa anys que es prepara per a aquest gir, tot i que no ha escatimat crítiques pel que considera un "atac directe" de Rússia. Polònia va anunciar dilluns sancions contra 50 oligarques i companyies de Rússia, en un "veritable cop" contra ells, segons l'agència PAP.

L'empresa gasista de Polònia, PGNiG, ha anunciat no obstant això que el tall immediat suposa una violació dels contractes en vigor i que, per tant, sollicitarà una indemnització, informa l'agència DPA.