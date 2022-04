Putin amenaça amb atacar els països que donin armes a Ucraïna: "Tenim totes les armes i les farem servir"

El president de Rússia, Vladimir Putin , ha promès utilitzar armes nuclears contra els països que interfereixen amb la seva guerra a Ucraïna en la seva última advertència cap a Occident. El mandatari rus ha assegurat que la seva resposta a qualsevol que "amenaci" Rússia serà "ràpida com un llamp" i mortal.





Vladimir Putin @ep





Així ho ha afirmat en un discurs a Sant Petersburg, afegint que “si algú té la intenció d'interferir en el que passa des de l'exterior, ha de saber que constitueix una amenaça estratègica inacceptable per a Rússia. Tenim totes les armes que necessitem per això. Ningú més pot presumir d'aquestes armes, i nosaltres no ens en presidirem. Però els farem servir", ha assegurat Putin.





Encara que Putin no ha esmentat directament les armes nuclears, és probable que es refereixi al nou míssil nuclear Sarmat 2 de Rússia, que es va provar per primer cop fa uns dies. Aquest nou projectil és capaç de burlar tots els sistemes antimíssils de l'OTAN i té un abast de 18.000 quilòmetres, segons ha assegurat Rússia.





"Aquesta arma veritablement única reforçarà el potencial de combat de les nostres forces armades, garantirà de manera fiable la seguretat de Rússia enfront de les amenaces externes i farà pensar als que, en plena retòrica agressiva i frenètica, intenten amenaçar el nostre país”, va assegurar Putin a la seva presentació.







Avui no és la primera vegada que Putin llança amenaces nuclears a Occident sobre Ucraïna, encara que s'han tornat més freqüents a mesura que fracassa la invasió. Dilluns, el ministre de Relacions Exteriors, Sergei Lavrov, va advertir que Rússia ara està lliurant una guerra de poder amb tota l'OTAN i el risc que es torni nuclear és "real".