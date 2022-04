TMB impulsarà agents violeta a la xarxa de metro per atendre casos d’assetjament sexual i LGTBI-fòbia

Presentació de l'iniciativa @TMB





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) comptarà, a partir del pròxim 2 de maig, amb agents violeta a les set estacions de metro de Santa Coloma de Gramenet, una iniciativa amb l’Ajuntament d’aquest municipi com a prova pilot que acabarà estenent-se a tota la xarxa de metro. A més, es crearan punts violeta amb motiu d’esdeveniments massius d’elevada concurrència al metro.





La presència d’aquests agents violeta, professionals de TMB que ja estan essent formats en la matèria, busquenfomentar la tolerància zero davant de qualsevol manifestació de violència sexista o LGTBI-fòbica, reforçar la informació i l’atenció a persones víctimes d’assetjament i generar espais públics equitatius i de convivència respectuosa.





Els i les agents violeta serviran d’atenció a les persones que hagin patit algun tipus d’assetjament, un primer punt d’ajuda per donar el suport adequat a la víctima de qualsevol manifestació d'abús o violència masclista. Aquests agents també faran la derivació i l’acompanyament a les autoritats competents en cada cas.





L’impuls de TMB neix d’una iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que compta amb punts violeta que ja estan funcionant a altres establiments del municipi, i ara la seva expansió a la xarxa de metro de TMB suposarà un creixement exponencial de la quantitat de persones a les quals es pot ajudar.





Agents de TMB @TMB





La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha assenyalat que “el personal de les estacions serà el primer punt de suport a les víctimes, en una iniciativa més que se suma a la installació de més càmeres en trens, una major illuminació a les estacions, així com també a les constants campanyes de sensibilització a la xarxa de metro”. I, en aquest sentit ha afegit que “el transport públic ha de ser un lloc segur per a tothom, independentment de la seva orientació sexual o del seu gènere, i per a TMB aquest tema és una prioritat absoluta”.





L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha remarcat que "aquesta nova iniciativa s’inspira en altres mesures que es porten a terme a la ciutat, com ara el ‘Protocol per un espai públic lliure de violències masclistes’ i ‘Santa Coloma, Xarxa Violeta', de la que en formen part més de 300 establiments i entitats, i que converteixen a Santa Coloma en una població de referència en la lluita contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques".









Tolerància zero

Aquesta nova iniciativa s’emmarca en les polítiques de responsabilitat social de TMB, un referent internacional en la lluita contra les agressions sexuals i la LGTBI-fòbia, com demostra el recentment atorgat premi per la Unió Internacional del Transport (UITP) a la Diversitat, inclusió i igualtat de gènere.





Aquesta xarxa d’agents violeta són una mesura pionera en el transport públic que se suma a altres mesures com completar, d’aquí a l’any 2025, la installació de càmeres -que actualment ja són més de 8.000 (entre trens i en estacions)- amb transmissió en temps real a tots els trens de la xarxa de metro i revisar la illuminació a les installacions; també tots els autobusos comptaran amb videovigilància online, mitjançant un projecte ja iniciat que finalitzarà el primer trimestre de l’any vinent.





TMB ja compta amb protocols de prevenció, detecció i intervenció contra l’LGTBI-fòbia i contra l’assetjament sexual i per raó de gènere a les xarxes de metro i autobús. Protocols que han comptat amb la collaboració d’entitats de l’àmbit de les dones i de l’espai LGTBI, com l’Observatori contra l’Homofòbia, a més del suport d’institucions com la Diputació de Barcelona, des de l’àrea Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.





Així mateix, es continuaran llançant campanyes de sensibilització per combatre les conductes incíviques, orientades a l’apoderament de les víctimes i a l’advertiment a les persones agressores sobre les conseqüències dels seus actes, així com per generar coresponsabilitat de tothom envers aquesta matèria.









‘Santa Coloma, Xarxa Violeta'

Aquesta iniciativa també s’emmarca en les polítiques fruit del compromís de la ciutat de Santa Coloma en la prevenció i erradicació de les violències masclistes i lgtbifòbiques.





Durant la pandèmia, Santa Coloma ha consolidat diferents mesures sota el programa ‘Santa Coloma Xarxa Violeta’ per reforçar el 'Protocol per un espai públic lliure de violències masclistes’. Entre elles, s’ha desplegat un equip d’agents liles als barris de la ciutat (#LaCIBAmbTu) per acostar-se a aquelles dones que estan patint una situació de violència, i aproximar-los-hi els recursos i els serveis d’atenció especifica.





D’altra banda, s’ha reforçat la xarxa d’espais segurs, de refugis violetes, de la que actualment en formen part més de 300 establiments, entitats, clubs socials i associacions de la ciutat per contribuir a un espai públic lliure de violències masclistes, als que les persones ens podem adreçar davant d’una possible agressió sexista i/o lgtbifòbica. Aquesta iniciativa innovadora, única arreu de l’Estat, ha multiplicat per quatre la participació i implicació comunitària d'ençà que es va posar en marxa, ara fa dos anys i mig (novembre 2019).