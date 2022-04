El jutge rebutja referir-se a la petició d'arxiu d'Oleguer Pujol a Drago fins que no finalitzi la instrucció

El fill menor de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Oleguer Pujol, declara com a investigat davant del jutge instructor de l'Audiència Nacional José de la Mata @ep







El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha descartat referir-se a la petició de sobreseïment formulada per Oleguer Pujol, el fill petit de l'expresident català Jordi Pujol, que no resoldrà fins que no conclogui la instrucció de 'Drago', una peça separada del conegut com a cas Pujol.





Així es desprèn d'una providència d'aquest mateix dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el magistrat estableix que "no cal resoldre" sobre l'escrit presentat per Oleguer Pujol i tampoc per dos dels investigats, John Willekes i Jacob Broers , que sol·licitaven de la mateixa manera l'arxiu.





Tot això en el marc d'aquesta peça separada del cas Pujol creada el juliol de 2020 en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 posa el focus a l'origen dels diners que el fill menor de la família va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital ia la pròpia companyia, després de constatar-se l'ús de societats estrangeres per cobrar comissions.





El magistrat ha comptat a l'hora de prendre aquesta decisió amb un informe del 15 d'abril passat elaborat pels fiscals anticorrupció Juan José Rosa i José Grinda en què deixen clar que els "fets constitutius de delicte contra la Hisenda Pública segueixen sent sòlids i indiscutits" i, respecte del delicte de blanqueig de capitals, "persisteixen els elements incriminatoris".









LA PETICIÓ D'ALTRES DOS INVESTIGATS

S'hi fa referència als informes de la UDEF de maig de 2015 i de la Unitat de Suport de l'Agència Tributària de la Fiscalia dels quals es desprèn que els diners que va invertir Oleguer Pujol Ferrusola en les diverses operacions immobiliàries de Drago Capital i en la mateixa societat prové d'un lloc comú als germans i, per tant, d'activitat delictiva.





El fill petit de l?expresident català Jordi Pujol va demanar al jutge Pedraz que decretés l?arxiu de la peça al·legant en el seu escrit que els fons investigats procedien d?una "activitat empresarial lícita".





Però, a més, la Fiscalia també es va oposar a la petició de sobreseïment formulada per Willekes i Broers en entendre que tots dos serien directament responsables de la creació i ús de les societats que donen opacitat al cobrament de les comissions del denominat com a projecte Brick.

El mateix hauria consistit en la compravenda de 1.152 locals de sucursals del Banco Santander, que es va dur a terme per Samos Servicios y Gestions SLU.





Per als fiscals, "la seva especial qualificació exigeix que continuïn en la seva qualitat d'investigats perquè coneixien o, si més no, van haver de conèixer, l'origen dels diners que van afluir a les societats controlades per ells".