Girona lidera un projecte europeu de millora del tractament de l'apnea obstructiva del son

Els pacients amb sospita d'apnea del son seran derivats a una nova figura professional al CAP: la infermera del somni







El Servei de Pneumologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona liderarà el projecte europeu 'Innòbics-SAHS' de millora del diagnòstic i del tractament de l'apnea obstructiva del son als centres d'atenció primària.





El projecte té una durada de tres anys i compta amb un pressupost de 3,1 milions d'euros finançats per EIT Health i cofinançat per les nou entitats que hi participen, ha informat l'hospital en un comunicat aquest dimecres.





Aquestes són l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona, l' Institut de Recerca Biomèdica de Girona Josep Trueta (Idibgi), la Fundació TIC Salut Social, el Centre Hospitalari Lisboa Nord, Pols Edicions, TRC Informàtica, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum , ResMed Spain i OXIGEN Salut.





Es tracta d'un trastorn que produeix una obstrucció de la via aèria mentre la persona dorm, per una relaxació dels músculs de la part del darrere de la gola, i les persones que la pateixen solen despertar-se diverses vegades durant la nit amb sensació d'ofec.





Els investigadors desenvoluparan un qüestionari perquè els professionals de l'atenció primària ho puguin passar als pacients amb sospita d'apnea del son i, en cas de sortir positiu, seran derivats a una nova figura professional al CAP: la infermera del son.





Quan el pacient arribi a la consulta de la infermera del son se li facilitarà un dispositiu electromèdic --un "polígraf del son"-- que haurà d'utilitzar durant una nit a casa per monitoritzar el son i constants vitals.





Formaran més de 60 professionals d'infermeria i crearan dues unitats virtuals del son, una a Girona i una altra a Lisboa, on abocaran les dades obtingudes al dispositiu perquè "els professionals interactuïn" i puguin realitzar virtualment el diagnòstic i proposar el tractament.