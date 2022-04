Agbar se suma a la lluita del Govern contra la pobresa infantil

Ángel Simón, president d'Agbar i sènior vicepresident de Veolia per a Iberia i LatAm, se suma a l''Aliança País Pobresa Infantil Zero' de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, en una trobada a Moncloa @ep







Ángel Simón , president d'Agbar i sènior vicepresident de Veolia per a Iberia i LatAm, ha signat aquest dimecres a la Moncloa un acord pel qual s'uneixen a la missió de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern d'Espanya.





Aquesta iniciativa, batejada com a 'Aliança País Pobresa Infantil Zero' té com a objectiu lluitar contra les desigualtats i la pobresa que afecten els nens, nenes i adolescents a Espanya.





"A Agbar situem les persones al centre de la nostra activitat, en especial, aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Mitjançant l'impuls de programes i iniciatives d'acció social, claus en l'estratègia de la companyia, ens comprometem a reduir les desigualtats i promoure una societat més equitativa, inclusiva i solidària, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides ”, ha declarat Simón a la signatura del conveni.





"Aconseguir aliances entre administracions, empreses, societat civil i tercer sector és fonamental per incidir amb eficàcia sobre la pobresa infantil. Només aconseguirem la igualtat plena com a societat assegurant el benestar de la nostra infància i oferint als nostres nens, nenes i adolescents les mateixes oportunitats de futur, sense importar les condicions del seu naixement, amb el compromís de tots", ha afegit per part seva l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, Ernesto Gasco.





Amb aquesta unió d'intencions, Agbar reafirma el compromís d'actuar per protegir les persones, en particular les que es troben en situació de vulnerabilitat, impulsant l'acció social i la solidaritat, com subratlla en un comunicat.







Amb més d'una quarta part dels nens i nenes a Espanya en risc de pobresa, l''Aliança País Pobresa Infantil Zero', llançada el 2021 per l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, busca trencar el cercle de la pobresa infantil al país , alineant esforços i facilitant la coordinació de tots els actors implicats per respondre als reptes plantejats , impulsant la innovació, mobilitzant nous recursos i, finalment, donant visibilitat a la lluita contra la pobresa infantil.





Actuar per trencar el cercle de la pobresa, amb iniciatives dirigides a les persones en situació de vulnerabilitat, és també un dels objectius d'Agbar, amb més significació en el cas de la pobresa infantil.









EDUCACIÓ INCLUSIVA I ENTORNS SALUDABLES

En base a la col·laboració amb diferents entitats, la participació a l'Aliança s'organitza al voltant de dues fites clau: en primer lloc, garantir una educació inclusiva i de qualitat , impulsant l'èxit educatiu, potenciant el talent i trencant la bretxa digital; i, en segon lloc, generar entorns saludables, positius i segurs , a través del foment duna nutrició saludable i equilibrada, promovent un entorn segur i protector i fomentant la participació amb equitat.









AGBAR, COMPROMESA AMB LA INNOVACIÓ DIGITAL I SOCIAL

En els darrers anys Agbar ha destacat pel seu desenvolupament en iniciatives compromeses amb la innovació: destaquen el Fons de Solidaritat, que ofereix ajudes, mitjançant tarifes i bonificacions socials, que garanteixen el subministrament daigua a aquelles persones que no tenen capacitat econòmica per fer front al rebut o les Beques Joves Talents, un programa destinat a ajudar joves acadèmicament brillants amb recursos econòmics limitats perquè puguin dur a terme estudis universitaris en disciplines dels àmbits digital, innovació, social i sostenibilitat.





També destaca el Pacte Social, la proposta d'Agbar per a una recuperació econòmica sostenible i inclusiva després de la pandèmia COVID-19 mitjançant tres línies d'actuació: la solidaritat, l'ocupació de qualitat i la recuperació verda, en col·laboració amb les administracions i les entitats locals, engegats en més d'una cinquantena de territoris; o el programa OLA que, en col·laboració amb la Creu Roja a nivell estatal, té per objectiu reduir la situació de vulnerabilitat de les persones mitjançant eines com la formació, contribuint així a la seva ocupabilitat ia la millora de la qualitat de vida de famílies i nens.





Ara, amb l'adhesió a l''Aliança País Pobresa Infantil Zero' de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, impulsat pel Govern d'Espanya, Agbar assenyala que fa un pas més cap a la consecució dels 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.