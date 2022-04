Inspecció de Treball sanciona Just Eat i una subcontracta per "cessió il·legal" de treballadors

Repartidor de Just Eat en un mercat @ep





La Inspecció de Treball de Catalunya ha sancionat amb 250.018 euros Just Eat i la subcontracta Fleet Delivery Solutions per "cessió il·legal" de treballadors, segons un comunicat de la Generalitat aquest dimecres.













L'organisme considera acreditat que Just Eat és la "veritable empresa" dels 183 empleats de Fleet Delivery Solutions, per la qual cosa se subministra mà d'obra de forma il·legal.





Els treballadors afectats es veuen perjudicats ja que se'ls aplica un conveni col·lectiu inferior al que els correspondria si estiguessin contractats per Just Eat.





En concret, Fleet Delivery Solutions aplica el conveni estatal d'empreses de missatgeria, mentre que el de Just Eat és el d'oficines i despatxos de Catalunya.





La sanció es divideix en 187.515 euros per a Just Eat i en 61.503 euros per a la subcontracta.









RESPOSTA DE JUST EAT

En un comunicat aquest dimecres, Just Eat ha assegurat que a la seva subcontractació amb empreses d'última milla, els seus contractes "inclouen clàusules i altres mesures de protecció amb la finalitat de garantir que les empreses subcontractades per a aquests serveis compleixin adequadament amb la legislació vigent i respectin els drets i garanties dels treballadors".





L'empresa ha afirmat que té un "ferm compromís" amb el marc normatiu i els drets laborals i ha sostingut que no ha rebut cap notificació d'Inspecció respecte a aquest cas, sinó que n'ha tingut coneixement a través dels mitjans.