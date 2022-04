Confirmat un focus de grip aviària a Espanya

Parc Polvoranca de Leganés @ep







La Conselleria de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de Madrid ha rebut aquest dimecres la confirmació del Laboratori Central de Veterinària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) que la influença aviària altament patògena (IAAP) subtipus H5N1 -- coneguda com a grip aviària-- és la malaltia causant de la mort de 105 exemplars d'aus silvestres al Parc de Polvoranca, ubicat en municipi de Leganés.





Van ser trobades per treballadors d'aquest espai verd periurbà entre el 16 i el 18 d'abril, i les mostres van ser remeses al Laboratori Regional de Sanitat Animal, que va fer una primera anàlisi conforme a mètodes de mostratge i avaluació de resultats. Posteriorment es va confirmar que la variant afectava 91 oques, 9 oques, 4 ànecs i una garsa, ha informat el Govern madrileny en un comunicat.





Tot i la seva baixa capacitat de transmissió, la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació reforçarà la bioseguretat i la vigilància a les explotacions avícoles i d'aus silvestres amb mesures que seran aprovades per una propera resolució i que es mantindran fins al proper 31 de maig, per tal que s'identifiqui com més aviat millor qualsevol nova sospita relacionada amb aquest virus.









INSPECCIONS I PRESA DE MOSTRES

Entre les actuacions de caràcter preventiu que es recullen en aquest document, a més de la comunicació permanent amb el MAPA, es realitzaran censats d'animals, inspeccions clíniques i presa de mostres serològiques i hisopos a les instal·lacions inscrites al Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA ) de les localitats properes on s'han trobat els exemplars afectats.





Així mateix, es localitzaran totes les explotacions aviars, incloses les d'autoconsum, que es trobin en un radi de 10 quilòmetres respecte del lloc de l'exemplar trobat.

També s'informarà els ramaders perquè reforcin les mesures de bioseguretat, especialment les destinades a evitar el contacte amb aus silvestres, es reforçarà la vigilància passiva i s'establiran les normes sanitàries de salvaguarda als municipis localitzats al radi d'actuació previst.





Totes aquestes disposicions es fixen de manera preventiva i se sumen als controls habituals que es fan en matèria de seguretat animal.





El Parc de Polvoranca de Leganés romandrà obert, encara que es determinaran diverses actuacions preventives i de bioseguretat a partir d'aquest dijous, com prohibir que els visitants alimentin les aus. Per fer-ho, es col·locaran cartells advertint els usuaris d'aquesta restricció i s'intensificarà la vigilància. S'evitarà a més la concentració d'aus a les zones de més ús públic.