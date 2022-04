El Congrés tria aquest dijous els deu diputats amb accés a secrets oficials

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en una sessió plenària @ep







El Ple de Congrés votarà aquest dijous els deu únics diputats, un per grup parlamentari, que estaran autoritzats per accedir a matèries classificades com a secretes, que rebran informació sobre l'ús dels fons reservats i que podran controlar les activitats del Centre de Nacional de Intel·ligència (CNI). Després de la resolució de Meritxell Batet que rebaixa els requisits per ser elegits, quatre d'aquests diputats pertanyen a partits independentistes.





Segons la legislació, la Comissió de Despeses Reservades és l'encarregada d'exercir el control parlamentari de les activitats del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i de l'ús dels fons reservats per part dels Ministeris que tenen assignades partides d'aquest tipus; Interior, Exteriors, Defensa i el CNI, els titulars dels quals han de presentar informes cada sis mesos.





Des del 2004 els diputats havien de demanar el suport de tres cinquens del Congrés (210) per formar part d'aquesta comissió, un per cada grup. Però en aquest llistó exigeix suports mutus entre els grups parlamentaris i avui no tots aconseguien superar-lo. De fet, el PP, Vox i Ciutadans rebutgen recolzar l'entrada dels independentistes en aquest òrgan, cosa que els impedia arribar a aquest mínim. Per això, la comissió seguia sense constituir-se més de dos anys després d'arrencar la legislatura.





El bloqueig es mantenia mes rere mes, però després de la polèmica per l'espionatge a polítics independentistes, el Govern va oferir activar la comissió perquè la directora del CNI, Paz Esteban, pogués oferir explicacions. I la presidenta del Congrés va fer el primer pas dimarts proposant rebaixar el llistó, passant de 210 a 176 vots, i així esquivar els possibles vetos de PP, Ciutadans i Vox.









REFORMA EXPRÉS PER REBAIXAR ELS REQUISITS

El canvi de regles de joc ha estat tramitat d'urgència. Batet va reunir la Junta de Portaveus i la Mesa el mateix dimarts a la nit, dimecres es va publicar la nova resolució i aquest dijous ja se celebrarà la sessió plenària per procedir a la votació.





Serà una votació secreta mitjançant papereta i en urna, després d'un debat on cada grup tindrà cinc minuts d'intervenció. Segons ha acordat la Junta de Portaveus, els diputats podran escriure fins a deu noms, un per cada grup parlamentari (si en posen dos del mateix grup, la papereta es considerarà nul·la).





Normalment el lloc es reserva al portaveu. Així, fonts parlamentàries confirmen a Europa Press que Héctor Gómez optarà pel PSOE, Cuca Gamarra pel PP i Pablo Echenique per Unidas Podemos, i es calcula que Iván Espinosa dels Monteros representarà Vox i Edmundo Bal a Ciutadans. També es dóna per fet que Aitor Esteban repetirà pel PNB.









L'ESQUERRA OBERTZALE ENTRA PER VEGADA PRIMERA

I al costat hi haurà quatre diputats independentistes, per primera vegada en la història d'aquesta comissió: Gabriel Rufián representés ERC , un partit que en el passat ja va formar part d'aquest òrgan i que també va tenir etapes en què va ser vetat; Miriam Nogueras, de Junts , es presenta com a representant del Grup Plural que el partit de Carles Puigdemont comparteix amb PDecAT, Més País, Compromís i BNG; Mertxe Aizpurua, de Bildu , serà la primera persona de l'esquerra abertzale amb accés a secrets d'Estat; i Albert Botran, de la CUP , serà finalment el candidat del Grup Mixt després d'una votació interna en què hi ha hagut divisió entre els diferents partits que el componen.





Si tots ells superen el llistó de la majoria absoluta, Batet podrà donar per constituïda la Comissió de Despeses Reservades i ja podrà posar data per a una propera reunió per rebre explicacions del Govern sobre assumptes pendents com el suposat espionatge a polítics independentistes, però també les despeses reservats dels darrers dos anys, els vols a Falcon del president Pedro Sánchez, les ajudes a l'empresa Plus Ultra o les escoltes en els temps del PP a Interior.