El PSOE es queda també sol al Senat pel "canvi radical" sobre el Sàhara

El PSOE s'ha quedat només al Senat , com ja passés al Congrés dels Diputats, en no aconseguir impedir que la moció presentada per l'Esquerra Confederal per expressar la "disconformitat" de la Cambra amb el "canvi radical" del Govern respecte al Sàhara sortís endavant amb el suport del PP.





Els socialistes han votat en contra mentre que el PP ho ha fet a favor, tal com han avançat fonts dels dos grups a Europa Press. Durant el debat també han expressat el suport al text PNB, EH Bildu i ERC, mentre que Vox i Ciutadans han avançat la seva abstenció. Finalment, el resultat ha estat 261 vots telemàtics dels quals 139 a favor, 114 en contra, 8 abstencions i quatre més que no han votat.





A la moció aprovada, el Senat mostra la seva "disconformitat amb el canvi radical i històric del Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental".





Així mateix, la Cambra Alta ratifica "el seu suport a les resolucions de l'ONU ia la Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), en el convenciment que només el diàleg, la negociació i l'acord dut a terme de bona fe i de manera constructiva, conforme al Dret Internacional, ajudaran a assolir una solució política justa, realista, viable, duradora i acceptable per les dues parts al conflicte polític al Sàhara Occidental”.





Aquest segon punt és el mateix que el de la moció aprovada fa unes setmanes al Congrés dels Diputats, on el PSOE també es va quedar només a votar en contra, com ha recordat la senadora l'Esquerra Confederal Maria Pilar González Modino, encarregada de defensar la proposta.









CRÍTIQUES A LA UNILATERALITAT DEL GOVERN

Els portaveus dels diferents partits i grups que han pres la paraula han coincidit a retreure al Govern la seva actuació unilateral sense comptar amb les Corts ni amb una part del gabinet a l'hora de fer el que consideren un gir històric després de gairebé cinc dècades en matèria de política exterior després que el president, Pedro Sánchez, digués per carta a Mohammad VI que Espanya considera el pla d'autonomia marroquina per al Sàhara com “la base més sòlida” per a una solució.





Amb aquesta decisió, han assenyalat diversos dels portaveus, el Govern s'està posicionant al costat del Marroc. Així, González Modino ha subratllat que Espanya "comparteix la posició de l'expresident (Donald) Trump", que ha reconegut la marroquinitat del Sàhara, mentre que el senador de Junts Josep Lluis Cleries ha sostingut que Sánchez "accepta implícitament que el Marroc té sobirania sobre el territori" del Sàhara".





Davant d'això, també han estat diversos els que s'han remès a les resolucions de l'ONU i al dret a l'autodeterminació dels sahrauís, apostant per la celebració del referèndum promès. "La solució és la celebració del referèndum d'autodeterminació del poble sahrauí, cosa que no sigui avançar en aquesta direcció és perpetuar una situació il·legal, il·legítima i injusta", ha sostingut González Modino.





A més, també hi ha hagut acusacions de traïció contra l'Executiu. En "plegar-se al Marroc", ha dit el senador de Compromís Carles Mulet, el Govern ha comès un "acte d'alta traïció" contra l'electorat i els militants del PSOE, contra els socis de Govern i els d'investidura i contra les Corts Generals .





"El Govern pretén deixar a l'estacada el poble sahrauí en plegar-se al xantatge marroquí", ha retret per part seva el portaveu del PNB, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, que també ha sostingut que aquesta postura és "clarament diferent" a la d'altres països i també a la mantinguda per l'anterior Executiu del PP.









DUBTES SOBRE QUÈ OFEREIX MARROC A CANVI

D'altra banda, diversos senadors han qüestionat què ha obtingut a canvi el Govern per part del Marroc després del seu gir, entre elles la portaveu del PP, Pilar Rojo, que ha considerat difícil d'entendre el que buscava Sánchez en resoldre una crisi i crear-ne d'altres, entre elles la oberta amb Algèria, i si va ser a canvi d'una "suposada garantia de la integritat territorial d'Espanya". "No sabíem que estava amenaçada", ha afirmat.





La crisi amb Algèria ha estat un altre dels punts recurrents en les crítiques cap al Govern per part de tots els grups, que han advertit de les conseqüències que té després de l'amenaça de pujada del preu del gas, i que han centrat en particular la seva atenció a Sánchez però sobretot al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.





Així, el senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyá ha defensat que hauria d'"haver dimitit" el mateix dia que el Marroc va publicar la carta de Sánchez o quan va quedar de manifest que el Congrés no recolzava el Govern abans del viatge del president a Rabat.





Pel PSOE ha pres la paraula el senador Santiago Pérez García, que ha insistit que el Govern és respectuós del Dret Internacional i ho seguirà pel que fa al Sàhara i ha assegurat que tant l'Executiu com el seu partit són solidaris amb la causa del poble sahrauí.





Pérez García ha aprofitat per carregar contra el PP pel seu suport a la moció, acusant-los de "no desaprofitar una ocasió" per "atacar el Govern" encara que en aquest cas coincideixin "amb els que vostès anomenen hereus d'ETA" perquè "tot val per destruir" a l'Executiu.

El debat, com ja va passar al seu moment a la Cambra Baixa, ha comptat amb la presència del delegat del Front Polisario a Espanya, Abdulah Arabi, i d'altres representants.