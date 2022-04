El Govern aclareix que "en cap cas" el gas adquirit pel Marroc procedeix d'Algèria

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera - Alberto Ortega @ep







La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera , ha enviat un correu electrònic al ministre d'Energies i Mines d'Algèria, Mohamed Arka , confirmant que Espanya permetrà al Marroc utilitzar el gasoducte del Magrib-Europa, però "en cap cas" el gas adquirit pel país veí serà procedent d'Algèria.





L'aclariment es produeix després que Algèria hagi advertit el Govern que trencarà el contracte de subministrament de gas a Espanya si part del que envia al país és derivat a una altra destinació, en referència al Marroc, en virtut del compromís per ajudar el regne vaig alaujar a regasificar Gas Natural Liquat (GNL) i enviar-lo de tornada a territori marroquí.





Arkab ha deixat clar que si part del gas natural enviat per Algèria a Espanya té un "destí que no és altre que el previst als contractes" llavors es considerarà com "un incompliment dels compromisos contractuals i, per tant, podria desembocar a la ruptura del contracte que lliga Sonatrach amb els seus clients espanyols".





En la seva resposta, el Govern ha afirmat que "amb total transparència" el Marroc podrà adquirir GNL als mercats internacionals, desembarcar-lo en alguna planta de regasificació peninsular i utilitzar el gasoducte del Magrib perquè arribi al seu territori, però en cap cas el gas adquirit pel Marroc tindrà procedència algeriana.





"En cap cas el gas adquirit pel Marroc tindrà procedència algeriana", ha dit el departament dirigit per Teresa Ribera.