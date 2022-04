El Govern rebutja que l‟AEB pugui demanar l‟execució de la sentència del 25% de castellà

El Govern de la Generalitat ha rebutjat que l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) estigui legitimada per demanar l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa un 25% de castellà a l'educació catalana.







En un escrit d'al·legacions que ha presentat davant del TSJC, consultat per Europa Press aquest dimecres, ha assegurat que l'entitat "no té la condició de persona afectada".





En concret, rebutja l'argument de l'AEB basat en els seus estatuts: l'entitat va esgrimir que una de les seves funcions és instar davant d'administracions i institucions l'adopció de mesures que assegurin l'ensenyament bilingüe.





En canvi, el Govern considera que això "no li atorga de manera automàtica legitimació activa" per demanar executar la sentència.





D'altra banda, l'AEB va al·legar que representa 1.643 famílies afectades (i va adjuntar firmes a la sentència), però l'administració catalana qüestiona que "aquesta genèrica afirmació no va acompanyada de l'acreditació" de la situació de cada alumne a l'aula .









ACCIONS DEL GOVERN

El Govern també argumenta que ja ha pres mesures per regular els usos lingüístics a lescola, i esmenta les modificacions de la Llei de política lingüística i la Llei de laranès, a més de la tramitació dun projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.





Considera que l'AEB "parteix d'una premissa errònia quan afirma al seu escrit que la legitimació passiva per executar la sentència només la té el Departament d'Educació", i en canvi assenyala que la sentència no marca com ni qui l'ha d'aplicar, deixant la porta oberta al Parlament i altres institucions.





L'AEB va demanar al tribunal que fixés el termini d'un mes per executar la sentència, però la Generalitat va demanar al tribunal que ho descarti i argumenta que crear nova normativa comporta uns tràmits que requereixen més temps.