Dr. Ramon Orriols: "L'apnea del son és una malaltia mortal i el 90% de les persones que la tenen no ho sap"

El Servei de Pneumologia de l' Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona ha donat el tret de sortida a INNOBICS-SAHS, un nou projecte europeu que permetrà el diagnòstic i el tractament de l' apnea obstructiva del son als centres d'atenció primària. Parlem d'una malaltia que es produeix mentre la persona dorm i consisteix en la relaxació temporal dels músculs que sostenen els teixits tous de la gola, com la llengua i el paladar, estrenyent alhora la via respiratòria i impedint la respiració de manera momentània . Alguns símptomes són despertar-se amb la boca seca o amb mal de cap, tenir roncs forts, despertars bruscos o somnolència excessiva diürna.

L'estudi té un pressupost de 3,1 milions d'euros i està liderat per l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l'atenció primària del Institut Català de la Salut (ICS) a Girona. Compte amb la participació de 7 entitats del voltant d'Espanya i Portugal i es durà a terme durant tres anys. I va ser presentat aquest dimecres al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt per Helena Comas i Elena Olabarrieta, infermeres del somni de l'Equip d'Atenció Primària de Salt; Anton Obrador, pneumòleg i metge emèrit i Ramon Orriols , cap del Servei de Pneumologia dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt.

Des de Catalunyapress hem entrevistat el Dr. Orriols per conèixer més sobre l'apnea obstructiva del son així com d'aquest projecte que duran a terme durant els propers tres anys.

Dr. Orriols, han explicat que l'apnea obstructiva del son és una malaltia infradiagnosticada. A quantes persones afecta?

Sí. Una de cada quatre persones d'entre 30 i 70 anys, és a dir, el 25% pateix apnea obstructiva del son, però el 90% no ho saben. Tenim constància que és una malaltia infradiagnosticada perquè s'han fet estudis a diferents poblacions, no només la catalana, i s'ha vist que nou de cada deu persones de les que van ser diagnosticada durant ells no sabien que la tenien.

Com es fa la diagnosi d'aquesta malaltia?

El normal fins ara era que el diagnòstic es faci a l'hospital i es fa de dues maneres. Una era que el pacient venia a l'hospital i s'emportava un aparell a casa, dormia amb ell i l'endemà el tornava. Nosaltres bolcàvem les dades a l'ordinador i analitzàvem el registre. L'altra manera era fent al pacient dormir dins de l'hospital. Es monitoritzaven una sèrie d'elèctrodes i al dia següent teníem un registre, que nosaltres visualitzàvem i llegíem i després donàvem el diagnòstic o no.



I quin és el tractament? Té cura?

El tractament per als casos més lleus, sovint és la pèrdua de pes. Amb això n'hi ha prou en els casos en què la malaltia està ocasionada per un pes excessiu. Però la majoria de vegades o bé les persones no poden perdre prou pes o bé tenen la malaltia originada per una altra raó. En aquests casos, la solució és dormir amb un aparell anomenat CPAP (màquina de pressió positiva contínua a la via aèria), que el que fa és obrir la via aèria i això permet respirar i evitar mortalitat.

És que l'apnea obstructiva del son és una malaltia mortal?

Sí. Avui dia se sap que ocasiona diferents problemes, com arteriosclerosi , infarts, transorns neurocognitius o fins i tot accidents de trànsits perquè la persona, que no pot dormir a les nits, es dorm al volant. És una malaltia molt perjudicial i molt problemàtica, per la mala qualitat de vida dels pacients no diagnosticats i perquè ocasiona morts.

Com va sorgir la idea de fer aquest estudi?

Va sorgir fa vuit o nou anys, ja hi havia la idea quan jo vaig arribar a l'hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Es volia que hi hagués una medicina col·laborativa entre latenció primària i latenció hospitalària. El projecte es va impulsar amb àrees diferents, com l'especialitzada en el son, en un estudi pilot. Vam fer aquest estudi pilot per veure la possibilitat que això es pogués fer bé i fos eficient i en veure que sí que va ser quan ho vam fer arribar a Europa.

El seu projecte ha hagut de passar un difícil procés competitiu d'adjudicació de fons de l' EIT Health per rebre el finançament de 3,1 milions per tirar-lo endavant. Com ha estat aquesta fase?

EIT Health és una xarxa de moltes persones i organitzacions a nivell europeu que el que fa és finançar projectes que han guanyat a nivell competitiu. De molts projectes presentats (164 a tot Europa) només n'han estat finançats 13. Tres participen a l'Institut Català de la Salut i només un el lidera l'Institut Català de la Salut, que és el nostre.



I en què consistiran aquests tres anys de feina?

El que es farà durant el període de tres anys és desenvolupar a totes les àrees de salut de l'Hospital Dr. Josep Trueta i Santa Caterina de Salt un sistema de diagnòstic i de tractament a nivell d'assistència primària. Aquesta es connectarà a través d'una unitat virtual del son amb els experts, se'n crearà una a Girona i una altra a Lisboa, i qualsevol dubte es podrà resoldre. Permetrà que això que ara es fa només a hospitals es pugui fer a nivell d'assistència primària, cosa que evitarà el col·lapse dels hospitals. Actualment hi ha una llista d'espera d'entre 6 i 12 mesos per fer-se una prova a l'hospital i el que farem nosaltres amb aquest projecte serà aconseguir que el diagnòstic es faci a l'atenció primària només en un mes.



Una darrera pregunta. Quan passi aquest període de temps ja es podrà fer el diagnòstic a l'atenció primària?

Sí, quan passin aquests tres anys es podrà fer però dins l'àrea d'influència de l'hospital Dr. Josep Trueta i Santa Caterina. Si és eficient, hi ha unes empreses que l'exportaran a altres nivells de Catalunya, Espanya i també Europa.

Moltes gràcies per la vostra atenció, Doctor.