Els socis de Govern acorralen el PSOE i demanen el cap de Margarita Robles

Esquerra Republicana , la CUP i el BNG han redoblat aquest dimecres la seva pressió sobre el Govern i en especial sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles , pel suposat espionatge a polítics independentistes. Les tres formacions han exigit la dimissió de la ministra i també responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per haver justificat aquestes escoltes durant la sessió de control al Govern al Congrés. Els socis de Govern del PSOE





En la resposta a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, Robles ha replicat a la petició d'explicacions dels independentistes preguntant-los què ha de fer un Govern quan es declara la independència o es parla amb Rússia. Aquests tres partits sostenen que, en recórrer al procés que va culminar amb el referèndum independentista del 2017, Robles ha avalat implíticament l'espionatge desvetllat per 'The New Yorker' i 'Citizen Lab' a través del programa 'Pegasus'.





Margarita Robles @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha carregat contra Robles per les seves “burrades”. "Seria una gran ministra en un Govern de PP i VOX; la seva posició és insostenible", ha emfatitzat, mentre que des del Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha remarcat que les seves paraules "la incapaciten políticament per seguir en aquest càrrec" " i li ha demanat que "assumisca responsabilitats".







També Vehí sosté que els arguments esgrimits per Robles serien "motiu de cessament" i d'"investigació judicial" a qualsevol país democràtic i ha instat el PSOE a fer "gestos", igual que ja ha fet el PSC en atrevir-se a recolzar que el Parlament estudieu accions legals per l'espionatge.





De la mateixa manera, Vehí ha replicat a les "amenaces" de Robles advertint que alguns poden emportar-se "sorpreses" quan s'investigui aquest assumpte i es desclassifiquin algunes informacions. "Sorpreses n'hi haurà poques", ha dit la diputada de la CUP, que en tot cas, augura que se les emportarà "la ciutadania" quan se li expliqui per què s'ha espiat i ha donat autorització per espiar independentistes.







Del seu costat, el diputat del BNG, Néstor Rego , ha subratllat que Robles "no pot continuar al càrrec ni un minut més" després d'admetre, al seu parer, que el Govern "actua de forma il·legal" i espia les forces que "no coincideixen amb els postulats dels partits del règim"





UNIDES PODEM ELEVA EL TO CONTRA ROURES





El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , ha acusat la ministra de Defensa d'haver "justificat" durant la seva intervenció al Congrés l'espionatge "massiu" i ha subratllat que el cas 'Pegasus' implica la depuració de responsabilitats polítiques , encara que no heu especificat noms. El dirigent de la formació morada ha estat molt crític amb la titular de Defensa, en remarcar que les seves paraules a la sessió d'aquest dimecres els ha provocat "estupefacció".





Qüestionat sobre si Robles hauria de dimitir o rectificar, Echenique no ha demanat la seva renúncia però sí que ho ha suggerit afegint que, a hores d'ara, cal assumir responsabilitats polítiques i que "rodin els caps" dels responsables d'aquest espionatge , que afecta també advocats i activistes a més de representants públics.





D'aquesta manera, Echenique suma el seu malestar amb Robles al ja expressat pel president del grup parlamentari i dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, que ha comparat Robles amb l'exministre popular Jorge Fernández Díaz , investigat pel cas 'Kitchen'.







"Avui Fernández Díaz ha tornat al Congrés dels Diputats reencarnat a Margarita Robles", ha llançat a Twitter el dirigent d'En Comú Podem , compartint un vídeo d'una de les respostes de la ministra a la sessió de control a la Cambra Baixa, a concret a la diputada de la CUP Mireia Vehí.





PNB I IOLANDA DÍAZ: PRIMER S'HA DE INVESTIGAR





La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha qualificat d'assumpte "molt greu" l'espionatge als independentistes catalans i ha assegurat que primer cal investigar, després de ser preguntada si creu que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha de dimitir.





"Sempre dic, una vegada que s'investigui, si s'haguessin de depurar responsabilitats, que es depurin, però primer hem d'investigar", ha precisat la també ministra de Treball després de ser preguntada si creu que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha de dimitir per aquest assumpte.







D'altra banda, el portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban , ha advertit el Govern de Pedro Sánchez que, si segueix sense investigar l'espionatge tindrà problemes no només amb ERC, sinó també amb la formació jeltzale. "Serem tossuts i obstinats", ha assegurat.







Tot i això, ha descartat demanar la immediata dimissió de Robles. "Que dimiteixi algú sense que sapiguem realment el que ha passat, no condueix a buscar la solució del problema. Cal saber exactament què és el que ha passat i, a partir d'aquí, identificar responsables, i aquests hauran de dimitir", ha afirmat.