Els accidents en ciutat augmenten un 40% per culpa dels patinets i les bicicletes

Els accidents a ciutat augmenten un 40% per culpa dels patinets i les bicicletes /@EP

Durant els darrers deu anys s'ha viscut un canvi en la mobilitat, i és que cada cop es veuen més patinets elèctrics i bicicletes pels carrers de les ciutats. Això, per una banda, contribueix a una mobilitat més sostenible. Però alhora, també implica una sinistralitat més gran: els accidents en entorn urbà han augmentat un 40% en l'última dècada .

Així es desprèn de l'estudi 'Nova Mobilitat Urbana i Seguretat Viària. Accidentalitat a la nova cultura del desplaçament', que ha estat presentat per la Fundació Línea Directa en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària (FESVIAL). I no només això, sinó que s'hi recullen altres dades i conclusions, com que entre el 2011 i el 2019 la mortalitat en accidents urbans va augmentar un 13,5% en perdre la vida gairebé 4.700 persones .

D'altra banda, en aquest treball també es conclou que el 80% de les víctimes mortals en els accidents a ciutat són persones vulnerables, sobretot ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat persones (VMP) com ara patinets. En concret, aquests dos grups de població van registrar aproximadament 7.000 víctimes l'any passat i van suposar el 10% del total de persones vulnerables mortes a la ciutat.

Cal apuntar que si aquesta tendència a l'alta continua, de cara al 2030 podrien estar produint-se al nostre país 700.000 accidents a ciutat i les víctimes ascendir a 850.000, fet que seria un increment del 22%.

QUÈ PENSEN ELS CIUTADANS DE LA NOVA MOBILITAT?

D'altra banda, des de Fundació Línia Directa van fer una enquesta per conèixer l'opinió de la població pel que fa als canvis a la normativa i la nova mobilitat. Així, el 44% dels enquestats reconeix que utilitza habitualment patinet o bicicleta elèctrica i el 60% diu que els podria fer servir a curt termini.

D'altra banda, el 69% dels que van respondre van opinar que els cotxes elèctrics no se'ls poden permetre econòmicament; el 38% va assegurar que deixaria de fer servir patinet elèctrica per l'exigència de casc i el 24% ho faria per la prohibició de circular per les voreres.