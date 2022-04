Vichy Catalan patrocina la Copa del Rei i la Reina 2022 de Vóley Platja /@Vichy Catalan

Vichy Catalan aposta des de fa temps per la pràctica del Vòlei Platja patrocinant diversos campionats que tenen lloc a les costes de la geografia espanyola i el cap de setmana del 29 d'abril a l'1 de maig estarà present a la Copa del Rei i la Reina 2022 que es disputarà a la Platja de Cala a Bosch de Ciutadella (Menorca).

Menorca ha estat el lloc elegit per acollir per segon any consecutiu la competició esmentada que reunirà els millors jugadors i jugadores del panorama nacional i internacional. Cala a Bosc presentarà un muntatge amb més de 500 places de grada, on els assistents podran gaudir del millor espectacle esportiu del moment, a més de vibrar amb música i el xou que sempre acompanya els tornejos de vòlei platja, plens d'activitats per a tots els públics.

Les proves començaran divendres, 29 d'abril amb la disputa dels primers partits de la fase de grups. En aquestes primeres rondes, les parelles buscaran el seu espai al campionat que arribarà als quarts de final dissabte a partir de les 16:30h. Els guanyadors tindran accés a les semifinals, programades per a la matinal del diumenge i les grans finals de la Copa del Rei i de la Reina es disputaran a les 18h i les 19h del mateix diumenge, 1 de maig.

Durant tot el cap de setmana, Vichy Catalan s'encarregarà d'oferir hidratació saludable , tant als esportistes com al públic assistent, posant a la vostra disposició la genuïna aigua mineral natural carbònica Vichy Catalan, Font d'Or, els Sabors elaborats amb essències naturals i 0% sucres, Vichy Catalan Fruit amb suc de fruites en cinc sabors: llimona, taronja, poma, maduixa i pinya-coco i els apreciats sucs Lambda.

Amb aquesta acció, Vichy Catalan reafirma el suport incondicional a la pràctica d'activitat física com un hàbit indispensable per mantenir la salut i l'equilibri de cos i ment. Per aquest motiu, la marca líder en aigua mineral natural carbònica patrocina i dóna nom als principals campionats de Vóley Playa del panorama nacional.

SOBRE VICHY CATALAN

Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica de mineralització forta, bicarbonatada, sòdica, clorurada i rica en liti i silici. Brota espontàniament a 60ºC amb el seu propi gas carbònic de la font homònima a Caldes de Malavella (Girona). Les seves propietats mineromedicinals especials i el seu sabor inconfusible l'han convertit en una de les aigües minerals predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors i és una de les marques més prestigioses del mercat europeu d'aigües minerals.