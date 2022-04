Algèria amenaça amb trencar el contracte de gas si part del que envia a Espanya es deriva al Marroc

Algèria ha advertit aquest dimecres al Govern que trencarà el contracte de subministrament de gas a Espanya si part del que envia al país és derivat a una altra destinació, en referència al Marroc, en virtut del compromís per ajudar el regne alauita a regasificar Gas Natural Liquat (GNL) i enviar-lo de tornada a territori marroquí.





Bandera d'Algèria @ep





L'advertiment ha arribat per boca del ministre d'Energia, Mohamed Arkab, qui ha rebut un correu electrònic de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, per informar-lo que Espanya procedirà a autoritzar el flux invers del Gasoducte Magrib Europa (GME) pel que Algèria proveïa la península via Marroc fins al novembre passat, quan va procedir al seu tancament.





En un comunicat del seu departament, recollit per l'agència oficial APS, Arkab ha deixat clar que si part del gas natural enviat per Algèria a Espanya té una "destinació que no és una altra que la prevista als contractes" llavors es considerarà com "un incompliment dels compromisos contractuals i, per tant, podria desembocar en la ruptura del contracte que lliga Sonatrach amb els seus clients espanyols".