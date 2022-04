Maurici Lucena, president d'Aena: “Les grans tendències mostren que es volarà més en el futur”

El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena , ha estat el ponent convidat de l'Esmorzar de treball de la Fundació CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius), que ha tingut lloc el 27 d'abril, a Madrid, amb el patrocini d'Agbar i amb la col·laboració de Deloitte.





Durant la ponència, el màxim responsable d'Aena ha compartit reflexions en relació amb el futur dels aeroports . Sobre aquest aspecte, Lucena ha indicat l'augment en vols que hi haurà en un futur provocat, sobretot, per l'evolució d'Àsia i Àfrica: “L'afirmació que es volarà menys en un futur no és certa. Les grans tendències mostren que es volarà més”.





Maurici Lucena @ep





Lucena també ha volgut remarcar la posició dels aeroports espanyols respecte de la resta d'aeroports europeus. Per al directiu, “la competitivitat d'un país és un factor fonamental però molt complex (…) si parlem exclusivament d'aeroports, Espanya n'és un dels punters, exemple són les tarifes aeroportuàries, de les més barates d'Europa”.





L'esclat de la pandèmia va suposar un cop molt dur per als grans aeroports europeus i, encara que la recuperació ja és notòria, encara no ens trobem a nivells prepandèmics. Lucena ha destacat el fet que actualment "l'horitzó és més clar", i ha ressaltat: "Una de les prioritats actuals és recuperar l'activitat prepandèmica".





El canvi climàtic també ha estat objecte de debat. El directiu d'Aena ha recalcat la responsabilitat que tenen els aeroports de ser part del canvi, subratllant que “per fer la transició tecnològica que la societat necessita cal créixer i caldrà molta inversió”. Lucena també ha anotat el fet que la transició tecnològica en l'àmbit de la sostenibilitat s'ha de produir els propers 30 anys, i ha remarcat que és el “gran desafiament del nostre temps”.





Tot i que el paper dels aeroports en la transició ecològica és important, Lucena ha volgut destacar noves formes de propulsió als avions del futur. El conseller delegat d'Aena ha apuntat que "en el futur veurem avions propulsats per hidrogen verd i els més petits seran elèctrics amb fonts d'energia renovable".





El directiu també ha volgut destacar el model d'Aena, compost en un 51% per accionistes públics i un altre 49% privats. Per a Lucena s'ha aconseguit “una empresa molt eficient”.

La conferència ha estat celebrada a l'Hotel InterContinental de Madrid i moderada per Eva Toledo, presidenta del Cercle-Directius d'Alacant. A més, l'acte també ha estat emès a streaming i seguit per més de 150 persones.