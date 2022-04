Bildu confirma el seu suport al decret anticrisi i dissipa el risc de la seva derogació al Congrés

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras (i), i la portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, conversen després d'una sessió plenària, al Congrés - Alberto Ortega - Europa Press





Bildu ha confirmat aquest dijous al Ple del Congrés el suport de la seva formació al decret llei amb el pla econòmic de resposta a la crisi provocada per la invasió russa d'Ucraïna, dissipant el risc de la seva derogació.





" Aprovarem aquest decret per la gent, no pel Govern ", ha dit a la seva intervenció la portaveu de la formació d'esquerra abterzale, Mertxe Aizpurua, que ha explicat el seu vot com "un exercici més de responsabilitat". Altres partits independentistes com ara CUP i Junts han anunciat el vot en contra per la polèmia de l'espionatge a polítics separatistes.





En tot cas, ha exigit al ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, que això sigui "mutu": "Espiar els que permetem que aquest Govern avanci no és ni tenir-nos respecte ni mostrar responsabilitat".





Amb el vot de Bildu, el Govern de coalició ja té assegurat el suport d'almenys la meitat de la cambra: PSOE, Unides Podem, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís, PRC, Nova Canàries i Teruel Extiste.