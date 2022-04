ERC rebutjarà del decret anticrisi com a "primer avís" al Govern per l'espionatge a independentistes

ERC ha anunciat que votarà en contra de la convalidació del decret del Govern per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna per la negativa del Govern a assumir responsabilitats per l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. "És un primer avís", sostenen des de la formació republicana.





Gabriel Rufián @ep





"El vot d'ERC un vot per la defensa dels drets i les llibertats més fonamentals. És un vot en la defensa de la ciutadania i la democràcia. I és un primer avís al Govern espanyol, que ha d'assumir responsabilitats i garantir tota la transparència en el cas Pegasus, un nou cas de repressió política. Per començar, la ministra responsable d'aquest escàndol ha de dimitir. Res d'això no ha passat fins ara", argumenten en una nota de premsa.





Des del grup que capitaneja Gabriel Rufián acusen d'"irresponsabilitat" el PSOE, a qui adverteixen que "no poden fer recaure en els espiats" el "pes" de la decisió sobre la convalidació del decret.





Tot i això, remarquen que l'Executiu "té moltes eines per reconduir la situació", començant per "l'assumpció de responsabilitats i la transparència". "Esquerra Republicana continuarà amb la mà estesa per impulsar mesures de suport a la gent, però mai a costa de renunciar a la defensa dels drets fonamentals, que és tant com renunciar a la defensa de la ciutadania", afegeixen.





"NO ES POT POSAR PREU A LA DEMOCRÀCIA"





Segons esgrimeixen, la seva decisió de votar en contra del decret consolida la seva "aposta estratègica" en la defensa dels drets i les llibertats i el rebuig de la repressió, "de tota mena".





"No es pot posar preu a la democràcia. Per això, els republicans abanderen la negociació per resoldre el conflicte polític. Exigim al govern espanyol les mínimes garanties per a la negociació per tractar amb urgència l'agenda antirepressiva, sent l'espionatge un capítol més de la causa general contra l'independentisme i qualsevol dissidència democràtica", demanen.