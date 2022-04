Rússia ha ingressat 63.000 milions amb la venda de combustibles des de l'inici de la invasió d'Ucraïna

Les exportacions de carbó, gas i petroli han reportat a Rússia ingressos de 63.000 milions d'euros durant els dos mesos transcorreguts des de la invasió d' Ucraïna a finals de febrer, segons les estimacions del Centre de Recerca d'Energia i Aire Net (CREA), que atribueix un 70% d'aquestes compres als països de la Unió Europea (UE), amb una factura d'uns 44.000 milions.





Fitxer - Imatge de fitxer del logotip de Gazprom. - Patrick Seeger/dpa - Arxiu





"Les sancions s'han vist soscavades per les contínues importacions de combustibles fòssils de Rússia, en particular a la UE. El desig d'Europa de mantenir la porta oberta als enviaments de combustibles fòssils i els pagaments per ells ha impedit sancions més àmplies sobre els bancs, les institucions financeres i el comerç russos", afirmen els autors de l'informe, per als quals l'ingrés de centenars de milions d?euros diàriament ha donat suport al tipus de canvi del ruble i debilitat l'efecte de les sancions.





En la seva anàlisi, el 'think tank' assenyala que els Vint-i-set van assumir des de finals de febrer un 30% de les compres de carbó rus i al voltant del 50% del petroli , mentre que van rebre aproximadament el 80% de les exportacions de gas natural liquat ( GNL) de Rússia.





Els clients principals dels combustibles procedents de Rússia serien Alemanya, amb una factura de 9.100 milions d'euros, per davant d'Itàlia, amb 6.900 milions; La Xina, amb 6.700 milions; Països Baixos, amb 5.600 milions; Turquia, amb 4.100 milions; i França, amb 3.800 milions. En el cas d'Espanya, les importacions de combustibles fòssils des de Rússia al període analitzat no arribarien a 2.500 milions.





"La UE i molts Estats membres han respost a la crisi anunciant nous objectius, polítiques i mesures d'energia neta i eficiència energètica. Aquests passos proporcionaran un reemplaçament per als combustibles fòssils russos els propers anys, però essencialment no tenen cap efecte en els ingressos per exportacions de combustibles fòssils de Rússia a curt termini", lamenta el 'think tank'.





CREA destaca el fort efecte que a la balança d'ingressos han tingut les pujades de preus dels combustibles fòssils, ja que durant els dos mesos des del començament de la invasió d'Ucraïna les entregues de petroli rus a la UE van caure un 20% i les de carbó un 40%, mentre que les de GNL van augmentar un 20% i les compres de gas de la UE a través de gasoductes van augmentar un 10%.





No obstant això, els al voltant de 44.000 milions pagats pels països de la UE a canvis de les importacions de combustibles fòssils des del començament de la invasió d'Ucraïna contrasten amb els ingressos d'uns 140.000 milions d'euros comptabilitzats per Rússia a compte dels seus. exportacions de gas, petroli i carbó a la UE durant tot l'any passat, amb una mitjana d'una mica més d'11.600 milions d'euros al mes, segons xifres publicades per The Guardian.





Per la seva banda, les exportacions russes de petroli a destinacions fora de la UE van augmentar un 20%, encara que amb canvis importants a les destinacions, mentre que els lliuraments de carbó i GNL fora de la UE van augmentar un 30% i un 80%, respectivament .





" Rússia està lluitant per desviar carregaments que no són acceptats per compradors europeus ", assenyalen els autors de l'estudi en referència al fort augment als vaixells que surten dels ports russos "sense una destinació definida".





Així mateix, apunten que a curt termini, "Rússia no té substitut per a Europa com a font de demanda", ja que la majoria de les exportacions de combustibles fòssils del país es transporten a Europa a través d'oleoductes, així com a ports al Mar Bàltic i el Mar Negre sense que hi hagi connexions alternatives de gasoductes per desviar les exportacions de GNL per gasoducte a altres llocs.





En aquest sentit, estimen que una quarta part dels enviaments de combustibles fòssils de Rússia es van rebre en només sis ports de la UE: Rotterdam (Països Baixos), Maasvlakte (Països Baixos), Trieste (Itàlia), Gdansk (Polònia) i Zeebrugge (Bèlgica).





Del seu costat, encara que s'aprecia un clar repunt en els enviaments de petroli a l'Índia, Egipte i altres destinacions "inusuals" per a les exportacions russes, els enviaments a aquests nous destins "no estan ni a prop de compensar la caiguda de les exportacions a Europa ".