La guerra d'Ucraïna podria durar fins a una dècada, afirma el Regne Unit

Liz Truss @ep





La Ministra de Relacions Exteriors del Regne Unit o tem que la guerra a Ucraïna pugui durar una dècada , segons suggereixen els informes. Liz Truss va demanar que la invasió de Rússia al veí sigui un catalitzador perquè l'enfocament d'Occident sobre la seguretat internacional sigui completament revisat.





Parlant a la Mansion House de Londres en un important discurs sobre política exterior i seguretat, Truss va qualificar Vladimir Putin com un "operador desesperat i deshonest" i va advertir sobre l'ascens de la Xina. També va plantejar temors que estats com Moldàvia o Geòrgia poguessin veure's arrossegats a la guerra.





Truss va demanar al Regne Unit que enforteixi el seu exèrcit mentre construeix aliances amb nacions lliures i utilitza el poder econòmic per dissuadir els agressors que "no segueixen les regles".







I va suggerir que l'OTAN ha d'estar preparada per obrir les portes a països com Finlàndia i Suècia, i va afegir que el grup G7 hauria d'actuar com una 'OTAN econòmica' per defensar la prosperitat col·lectiva.





S'entén que el Secretari de Relacions Exteriors veu la guerra com un llarg recorregut, i espera que, de manera realista, pugui durar fins a cinc anys, o fins i tot una dècada, van informar The Times i el Daily Mail. Però dirigint la seva atenció a la Xina, que s'ha negat a condemnar Rússia i ha augmentat les importacions de la nació de Putin, Truss va continuar: “La Xina no és impermeable. No continuaran pujant si no segueixen les regles”.



"La Xina necessita comerciar amb el G7. Representem al voltant de la meitat de l'economia mundial. I tenim opcions. Hem demostrat amb Rússia el tipus d'opcions que estem preparats per prendre quan es violen les normes internacionals", afirma Truss.