CosmoCaixa acollirà aquest mes de maig una nova edició del projecte CosmoACCIÓN. Organitzat per la Fundació ”la Caixa” en col·laboració de la Fundació Fòrum Ambiental, CosmoACCIÓN divulga els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d'una manera diferent i propera a la societat.

El projecte CosmoACCIÓN analitza com millorar la salut planetària en el futur /@EP

Aquesta edició, dedicada a l' ODS 3 sobre salut i benestar, portarà CosmoCaixa a especialistes de renom per parlar sobre la nostra salut actual i debatre sobre com millorar la salut planetària del futur.

En els darrers anys s'han aconseguit grans avenços en la millora de la salut que han permès augmentar tant l'esperança de vida com reduir la mortalitat i la morbiditat. No obstant això, malgrat aquest desenvolupament, calen molts esforços per eradicar una gran varietat de malalties actuals i per resoldre problemes de salut emergents. Garantir una vida sana i promoure el benestar a tots els països i a totes les edats és important per al nostre futur com a societat.

A les diferents sessions, totes participatives, els i les especialistes parlaran sobre com aconseguir la cobertura sanitària universal i trobar solucions per aconseguir serveis de salut essencials a tots els punts del planeta, donaran a conèixer la medicina personalitzada i reflexionaran sobre la participació de la ciutadania en temes sanitaris.

Coneix: Què influeix en la salut mundial?

Dijous 12 de maig, a les 19.00 hores

Per millorar la salut a nivell planetari, la humanitat necessita superar fronteres i actuar respecte a indicadors com ara el progrés, el transport, l'alimentació, la tecnologia, el medi ambient o la innovació. El seu grau de desenvolupament i de sostenibilitat és primordial per enfrontar-se a amenaces globals, com ara l'actual pandèmia per coronavirus, la resistència als antibiòtics o les malalties emergents.

En aquesta sessió , la doctora Maria Neira ens ajudarà a descobrir la situació actual de la salut a nivell mundial. A la sessió es parlarà no només dels objectius que té l'OMS sobre la pandèmia actual, sinó també de les malalties emergents que hi ha al planeta o de les altres pandèmies que podrien venir, reflexionant sobre per què sorgeixen aquestes malalties, per què podrien convertir-se en pandèmies i com podríem evitar-ho.

Descobreix: La clau és One Health

Dijous 19 de maig, a les 19.00 hores

La segona sessió del cicle tractarà sobre el concepte One Health, que reconeix que la salut dels éssers humans, dels animals, de les plantes i dels ecosistemes són interdependents, ja que estan estretament vinculats.

L'enfocament One Health, holístic i unificador, integra diferents disciplines per tal de poder analitzar de manera global les malalties animals i humanes amb el seu entorn, una visió que resulta cabdal per estudiar possibles futures pandèmies o malalties emergents.

Dialoga: Per la salut del futur



Dijous 26 de maig, a les 19.00 hores

La intel·ligència artificial pot ajudar la salut del futur? A què es refereixen els conceptes salut digital , salut virtual o telemedicina ? És possible portar la medicina personalitzada a la sanitat pública? Què és la medicina genòmica? Com pot ajudar la ciència ciutadana a l'àmbit de la salut? Tots aquests conceptes i les polítiques de R+d+i són eines essencials per garantir un sistema sanitari universal i accessible a tothom.

En aquest diàleg a cinc bandes entre especialistes i moderador, es donaran a conèixer innovacions com el big data , la intel·ligència artificial o la genètica, i s'aprofundirà en la ciència que hi ha darrere i com poden impactar en l'àmbit de la nostra salut futura.