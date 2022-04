Mor l'actor Juan Diego, als 79 anys

Juan Diego @ep





L'actor Juan Diego Ruiz Moreno, conegut com a Juan Diego , ha mort aquest dijous als 79 anys, segons ha confirmat la Fundació Artistes i Intèrprets Societat de Gestió (Aisge) al seu compte de Twitter.





"Que trist dir-te adéu, estimadíssim #JuanDiego. Soci, mestre, camarada, amic. Exemple de noblesa humil, home cultíssim que es va saber fer a si mateix quan les circumstàncies menys acompanyaven. Vola alt, vola lliure. Tot el nostre amor", assenyalen en aquesta xarxa social.

Nascut a Bormujos (Sevilla) el 14 de desembre de 1942, precisament el passat dissabte 2 d'abril la localitat li va rendir un homenatge i el va nomenar Fill Predilecte del municipi.





L'actor va pujar a un escenari per primera vegada el 1961 i des de llavors, després del trasllat a Madrid, no ha parat de collir èxits cinematogràfics, en programes, obres teatrals i sèries. Compte amb un extens currículum per la seva participació en pel·lícules que li han valgut innombrables premis, medalles, goies i reconeixements a la seva feina.





En teatre va participar en obres com 'La gata sobre la teulada de zinc' 'El pianista' o 'Hipólito' i en la televisió a 'Los hombres de Paco', 'Torn d'ofici' o 'Els lladres van a l'oficina', entre moltes altres. Figura destacada del cinema espanyol, també va participar a 'Los santos innocentes', 'París-Tombuctú' o 'El camí dels anglesos'. La seva última pel·lícula va ser 'El Cover', del 2021.