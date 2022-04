La construcció de la nova estació d'autobusos de Lleida, un pas més a prop /@EP

"La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió urbanística, habitatge i transició ecològica de l'Ajuntament de Lleida donarà compte aquest dijous de la proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General per fer possible ubicar la nova estació d'autobusos de Lleida a l'edifici dels Docs i el seu entorn, al costat de l'estació del ferrocarril, a la plaça Ramon Berenguer IV Aquest expedient, juntament amb l'aprovació inicial del conveni urbanístic amb els propietaris dels terrenys privats existents en aquest sector, s'enviarà per a la seva aprovació a un ple extraordinari que tindrà lloc la setmana que ve, han anunciat avui el paer cap, Miquel Pueyo, i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius”, han informat des del consistori de la ciutat.

Miquel Pueyo, pel que fa a això, ha destacat: "És una iniciativa estratègica per a la ciutat, amb perspectiva de futur i que ha de suposar, juntament amb altres projectes, com el que ahir vam visitar del Museu Morera, una transformació de la zona de la Rambla Ferran i Príncipe de Viana, i que a més farà més fluida la connexió entre Pardinyes i el centre de la ciutat.” Per aquest motiu, ha demanat “responsabilitat a tots els regidors i regidores de la Paeria per donar via lliure a aquest gran projecte de ciutat".

L'alcalde, per altra banda, també ha ressaltat que la nova estació de la ciutat suposarà un impuls per al transport públic, en oferir una estació amb més capacitat, connectada directament amb les noves Rodalies ferroviàries de Lleida i que permetrà rellançar els edificis històrics de Els Docs i la Meta.

"Quan ens vam incorporar el 2019 ens va sorprendre una mica descobrir que els governs anteriors quan estàvem al tram final d'aquells 50 anys de model d'estació d'autobusos que teníem no haurien previst res per al futur. Ens vam posar. amb la velocitat més gran que vam poder. És obvi els dos anys de pandèmia no ens han facilitat les coses, però som aquí perquè quedi clar que aquest és un procés en marxa i que veurem començar abans d'acabar aquest mandat", ha afegit Miquel Pueyo.

Postius, per part seva, ha ressaltat que aquests expedients disposen de tots els informes sectorials favorables i que, d'aquesta manera, no hi haurà problemes perquè el Govern de la Generalitat aprovi els canvis. El tinent d'alcalde ha remarcat: "Malgrat els auguris que van fer alguns en relació que aquesta proposta no tiraria endavant o tindria moltes dificultats, la situació és que demà farem aquesta comissió per l'aprovació provisional, la setmana que ve farem el ple extraordinari i a la propera Junta de Govern Local també aprovarem aquest conveni de gestió que ens permetrà que per fi Lleida després de 50 anys pugui disposar d'una estació a l'alçada del que ens mereixem com a segona capital del país”.

"Amb aquesta modificació Lleida no només disposarà d'aquesta nova estació d'autobusos, sinó que a més la ciutat serà la titular de La Meta i a partir d'aquí ja estem començant a treballar el que es podrà desenvolupar. És una molt bona notícia per la ciutat, que fa justícia amb una situació vergonyosa de fa molts anys en relació amb l'estació d'autobusos, ja que aquesta intermodalitat tan necessària i important per a la ciutat podrà ser una realitat i parlem d'un calendari que no és de molts anys, sinó que obres haurien d'estar acabades al final de l'any 2024”, ha afegit. La inversió prevista per la Generalitat a l'obra, que sortirà a puja properament, és d'uns 30 milions d'euros.

L'OPERACIÓ URBANÍSTICA

"La modificació puntual del Pla General que es porta a la comissió de demà té com a objectiu garantir la intermodalitat del transport públic, permetent la construcció de la nova estació d'autobusos al costat de la del ferrocarril, en lloc de fer-ho sota el pont de Príncep de Viana, on estava prevista”, assenyalen des de la Paeria.

"La proposta contempla la modificació de la qualificació urbanística dels terrenys al voltant dels Docs i la Farinera La Meta, per ampliar el sòl per a equipament comunitari, que passarà de 4.947,55 a 13.509,59 m², permetent així que es pugui construir la nova estació A canvi, mitjançant el conveni de gestió urbanística, els propietaris privats d'aquest sector cedeixen la seva titularitat a l'Ajuntament i veuen compensats els aprofitaments urbanístics que hi tenien en un altre àmbit, a Copa d'Or, a l'avinguda del President Josep Irla, 2. En aquesta zona, es preveu la construcció de 102 habitatges de renda lliure i 152 de protecció oficial”, conclouen.