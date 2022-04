La Sanitat britànica ha gastat més de 3,5 milions d'euros en extreure objectes del cul dels pacients

@Imperial First Aid







Els pacients britànics hospitalitzats per ficar-se objectes al cul han costat al Servei Nacional de Salut britànic més de 3 milions de lliures (3,56 milions d'euros). Els experts van analitzar els registres de l'NHS per determinar quants procediments d''extracció manual de cossos estranys del recte' es van realitzar a hospitals entre el 2010 i el 2019.





Les xifres mostren que els experiments als dormitoris van anar massa lluny i els metges van haver de retirar uns 3.500 objectes, cosa que li va costar al servei de salut unes 340.000 lliures (415.000 euros) a l'any.





L'estudi va trobar que la incidència d'objectes que han de ser remoguts dels rectes augmenta, amb casos particularment creixents en homes.





John O'Connell, director executiu del grup d'experts TaxPayers' Alliance, va argumentar que els contribuents estaran "més que incòmodes" amb el cost creixent d'aquestes cirurgies.





La gent sol ficar-se objectes al recte per plaer sexual. Això té a veure en part amb la quantitat de nervis a l'anus que el fan molt sensible, i per als homes pot estimular la pròstata, una part erògena del sistema reproductiu masculí.



Per a les dones també pot estimular indirectament parts de la vagina. L'informe, elaborat per metges del Royal Wolverhampton Hospitals NHS Trust, no va nomenar quins objectes havien fet servir els britànics.





Però al llarg dels anys, Metro.co.uk ha informat sobre casos de tot el món en què la gent ha empès anguiles vives, ampolles de vidre, una gerra de cafè instantani amb agulles a la tapa, una joguina de Buzz Lightyear, o fins i tot una albergínia, tot en la cerca del plaer sexual.