Belén Esteban, amagada sota una manta, ingressa a l'hospital per ser operada de la tíbia i el peroné

Belén Esteban @ep





No estan sent dies fàcils per a Belén Esteban . Després de la seva terrible caiguda en directe a 'Sálvame' per la qual va patir un trencament de tíbia i peroné , la col·laboradora ha vist completament paralitzats els seus compromisos personals i professionals i no serà fins d'aquí a 6 o 8 setmanes - la barbaritat de dos mesos - quan la 'princesa del poble' pugui recuperar la normalitat.





Tot i que en un primer moment es va pensar que Belén no hauria de passar per quiròfan, les proves mèdiques a què se sotmetia 24 hores després de la seva fatal caiguda no deixaven lloc a dubtes ; es complien els pitjors presagis i hauria de ser operada.





Devastada per la mala pota (mai millor dit) que ha tingut en el millor moment de la seva vida - ja que en les properes setmanes anava a llançar els seus nous productes alimentaris de 'Els sabors de l'Esteve - l'ex de Jesulín d'Ubrique té forts dolors i aquesta molt desanimada, per la qual cosa ni tan sols agafa el telèfon als amics més propers.





Aquest dimarts vèiem Betlem, recolzada pel que s'ha convertit en el seu gran suport en aquests duríssims moments, Miguel Marcos, acudint a la revisió mèdica en què descobria que hauria de ser operada. Després de diverses hores a l'hospital, la col·laboradora tornava al seu domicili en ambulància i evitava costi el que els fotògrafs captessin el moment ocultant-se sota un llençol i protagonitzant una imatge força surrealista.





Un modus operandi que ha repetit aquest dijous, quan ha ingressat a primera hora a un hospital de la capital per passar per quiròfan després del trencament de tíbia i peroné. Acompanyada pel seu marit, que ha supervisat personalment el trasllat, Belén ha entrat al centre amb llitera, oculta sota una manta grisa que només ens deixava veure part de la seva rossa cabellera.





Mentre Miquel, visiblement preocupat, demanava respecte i calma als mitjans de comunicació congregats a les portes de l'hospital, la col·laboradora subjectava amb fermesa la manta per no ser vista, encara que l'hem pogut escoltar lamentant-se del seu dolor: “El peu, el peu !". Dóna-li al play i no et perdis el moment!