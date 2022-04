Puigneró demana una investigació internacional sobre Pegasus perquè la del CNI no dóna "garanties" /@EP

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha reclamat que es posi en marxa una investigació internacional sobre el cas Pegasus d'espionatge a polítics independentistes , ja que considera que la investigació interna del CNI anunciada pel Govern no ofereix "garanties".

"No tenim garantia que una investigació interna mostri quina és la situació real. Temem que no sigui prou transparent", ha sostingut el vicepresident en una entrevista aquest dijous al Washington Post recollida per Europa Press.

Puigneró veu insuficients la investigació interna del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i la del Defensor del Poble: "És com designar la guineu perquè controli les gallines. Crec que la manera de fer les coses és amb una adequada investigació externa formal" , ha insistit.

Ha explicat que ha viatjat a Nova York per "pressionar el Govern espanyol a través d'accions internacionals perquè es faci alguna cosa" amb aquest cas d'espionatge, que considera greu.

També ha concretat que estan buscant oportunitats per "iniciar una investigació a altres països, perquè els seus ciutadans van ser atacats o es va espiar al seu territori", i ha concretat que estan mirant si alguna de les víctimes no polítiques de l'espionatge tenen doble nacionalitat.

"Estem intentant verificar si algunes d'aquestes víctimes, quan van ser espiades, estaven a terra nord-americana. El nostre desig és que es puguin iniciar tota mena d'investigacions", ha assegurat Puigneró.