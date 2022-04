El Cercle d'Economia alerta que la pau social depèn d'un fil i demana pactes d'Estat

Reclama destinar fons europeus a seguretat i orientar l'economia a objectius geopolítics /@ep







El Cercle d'Economia ha alertat que la "pau social penja d'un fil" a Catalunya i Espanya , i ha demanat pactes d'Estat per salvaguardar-la. A la nota d'opinió 'Una Europa unida i millor per reforçar la democràcia', l'entitat ha advertit aquest dijous de l'esgotament de la societat després de la pandèmia i amb l'inici de la invasió russa d'Ucraïna i que els malestars són "nombrosos i complexos" ".





Per això, ha demanat pactes d'Estat que afectin l'energia, les rendes, la política fiscal i laboral, l'estat del benestar, la seguretat i la defensa.





Aquests pactes d'Estat han de garantir que l'economia geopolítica actual "i les decisions excepcionals que seran necessàries" es donin suport en un acord a l'alçada del moment, en les paraules.





" No podem oblidar que la societat espanyola, en particular, està greument tensionada per corrents de malestar i crispació que expliquen l'avenç dels populismes i la polarització política ", ha assenyalat.





Ha dit que aquest fet s'ha de relacionar directament "amb l'erosió del benestar i la seguretat" per les nombroses crisis que hi ha hagut a Espanya des del 2008.





APROFUNDIR EN EL PROJECTE EUROPEU



El Cercle d'Economia ha apuntat que la situació actual, marcada per la guerra a Ucraïna, “és una oportunitat decisiva per aprofundir decisivament” en la materialització del projecte europeu.





A més, ha demanat reforçar les relacions d'Europa amb els Estats Units i "reprendre l'entesa estratègica amb el Regne Unit" per impulsar la col·laboració política, econòmica i militar amb les democràcies liberals del món.





L'entitat ha demanat que els fons Next Generation serveixin també per garantir la pau necessària per fer front a la descarbonització de l'economia.





Per això, ha reclamat destinar els fons europeus a incrementar la despesa en seguretat ia orientar l'economia a objectius geopolítics.





Entre les peticions de l'entitat hi ha apostar per la sobirania tecnològica europea: "Fabricar els nostres propis xips és tan important com defensar la llibertat d'informació a les xarxes socials o evitar l'escacs de les nostres infraestructures crítiques".





UCRANIA



El Cercle d'Economia ha centrat bona part de la nota d'opinió a la invasió d'Ucraïna i ha mostrat la seva solidaritat amb el govern i el poble ucraïnesos.





Alhora, ha mostrat el seu suport al suport de la Unió Europea al país i ha demanat "seguir impulsant la política de sancions" Rússia duta a terme fins ara.