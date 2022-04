El Congrés elegeix els diputats amb accés a secrets oficials, entre ells ERC, Bildu, Junts i la CUP

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet @ep





El Ple de Congrés ha elegit aquest dijous els deu únics diputats, un per grup parlamentari, autoritzats per accedir a matèries classificades com a secretes, que rebran informació sobre l'ús dels fons reservats i que podran controlar les activitats del Centre de Nacional d'Intel·ligència (CNI), i entre els que hi ha membres de les formacions independentistes ERC, Bildu, Junts i la CUP.





L'entrada d'aquests grups ha estat propiciada per l'aprovació, per part de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet , d'un canvi de regles per designar els membres de l'anomenada Comissió de Despeses Reservades.





Amb l'oposició del PP, Vox i Ciutadans, que rebutgen que les formacions independentistes puguin tenir accés a "secrets d'Estat", es van rebaixar els vots necessaris per sortir elegits en aquest tràmit passant dels tres cinquens de la Cambra (210) a la majoria absoluta (176).





Després de la votació secreta, per papereta en urna, han estat elegits Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa dels Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unides Podem), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras ( Junts), Edmundo Bal (Ciutadans), Aitor Esteban (PNB), Mertxe Aizpurúa (Bildu) i Albert Botran (CUP).