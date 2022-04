El bufó del rei Lear (Sala Fènix): un monòleg inspirat en el drama de Shakespeare amb centelleigs d'actualitat

Ple fins a la bandera a la Sala Fènix, cosa que no és gaire dir perquè el teatre del carrer Riereta és un dels de menor aforament de Barcelona, però que almenys sí que permet col·legir l'interès despertat pel debut de “El bufó del rei Lear”, un monòleg inspirat en el drama de Shakespeare escrit, protagonitzat i dirigit per Felipe Cabezas .









Sempre resulta difícil comentar un text clàssic sobre el que ja s'ha dit i escrit tot, però no estarà de més recordar que després de cadascuna de les trames argumentals de l'obra del geni de Stratford on Avon bateguen les principals passions, vicis i virtuts del gènere humà. En aquest cas, recordem com es contraposa l'amor filial i desinteressat de Cordelia pel seu pare, amb l'adulació interessada de les seves germanes, tot barrejat en la lluita per l'herència del poder i els interessos polítics connexos que no sempre condueixen, ni a la vida real, ni menys encara al teatre, a un final feliç.





Cabezas ha adaptat aquest text amb criteri libèrrim, suprimint personatges i actes i transformant una obra coral en un monòleg de marcat to satíric. Ha fet més: ha optat per situar el protagonista, que en aquest cas és el bufó del rei, en la perspectiva pròpia del tercer en discòrdia que contempla el que passa no tant com a copartícip del drama, sinó com a espectador. I encara més encara: ha utilitzat tot això per llançar llampades que enllacen el text shakesperià amb el present en forma de suggeridora crítica d'una actualitat ben coneguda per l'espectador. És a dir, com diu Cabezas, en forma de “picades d'ullet al convuls present on la història secundària ens porta fins als nostres problemàtics dies, qüestionant el rol de la reialesa en el món modern, les polítiques culturals i les eternes lluites de classes”.





Tot això passa en gairebé cent minuts en què Cabezas ha de desdoblar-se en nombrosos personatges, utilitzant per a això alguns amaniments complementaris del seu propi vestuari i així el bufó es transforma de vegades en Cordelia, el rei o qualsevol altre element del drama. Això obliga a un esforç herculi que el fa moure's amb habilitat pel mínim espai escènic disponible ia suar la gota grossa, encara que aquest pot dir que el resultat és excel·lent.





“El bufó del rei Lear” romandrà en cartell només fins al diumenge 1 de maig.