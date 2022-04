El Govern central salva el decret anticrisi al Congrés amb l'oposició d'ERC i el PP

El Govern ha sumat una majoria suficient al Congrés per tirar endavant el decret llei amb el pla econòmic contra la crisi provocada per la invasió russa d' Ucraïna , després de confirmar el suport de Bildu , PNB i altres formacions minoritàries , i malgrat el vot en contra anunciat pel PP i Esquerra Republicana , entre uns altres.





El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una sessió plenària, al Congrés - Eduardo Parra - Europa Press





Als 154 vots del PSOE i Unides Podem (un vot menys per l'escó no refet després de la inhabilitació d'Alberto Rodríguez, però comptant amb el suport de Meri Pita, que s'ha passat al Mixt), han confirmat el suport el PNB (6 ), Bildu (5), el PDeCAT (4), Més País-Equo (2), Compromís, Nova Canàries, el PRC, el BNG i Terol Existeix, fins a un total de 176 vots.





Aprovat el 29 de març passat, el decret llei conté el pla econòmic del Govern dirigit a afrontar les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a Ucraïna i l'alça de preus, disparat per l'increment de costos energètics. L'Executiu xifra en 16.000 milions d'euros l'impacte econòmic de totes les mesures.





Entre elles, el límit de les pujades del lloguer, l'ampliació del bo social i l'ingrés mínim vital, les rebaixes d'impostos i els peatges a la factura de la llum, l'ampliació de la línia d'avals públics de l'ICO i la flexibilització de les ja aprovades, i també el descompte de 20 cèntims per litre en el proveïment de vehicles, així com la resta d'ajudes acordades amb el sector del transport per carretera i ajudes directes per al sector primari.





BOLANYS: "ÉS INCOMPRENSIBLE VOTAR QUE NO A AQUEST DECRET"





Per defensar el decret llei, el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha apel·lat als grups de l'oposició que "votin com votarien les persones que els van votar si s'asseguessin en aquest escó".





" És incomprensible votar que no a aquest decret. La votació d'avui no va del Govern. Ajudarà els ciutadans que els van votar i els van donar aquest escó perquè els facilitin la seva vida ", ha esgrimit, assegurant que "l'única finalitat "dels que rebutgen el decret llei és "danyar el Govern".





"Aprovarem aquest decret per la gent, no pel Govern", ha dit en la seva intervenció la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha explicat el seu vot com "un exercici més de responsabilitat" i ha exigit a Bolaños que això sigui "mutu" ": "Espiar els que permetem que aquest Govern avanci no és ni tenir-nos respecte ni mostrar responsabilitat".





Per a Ferrán Bel, del PDeCAT, la votació del decret llei suposava una reedició de la reforma laboral, que una majoria de grups volia veure convalidada però que diferents motius vol que siguin altres els que la tirin endavant. Altres formacions, com el PNB o el PRC han defensat la necessitat de les mesures, però han exigit al Govern més responsabilitat a l'hora de lligar els seus suports.





Fins arribar als 176 vots, el Govern ha sumat a última hora els del BNG i Teruel Existe després d'acordar la introducció de més garanties en el desplegament d'instal·lacions renovables , ja que el decret llei eliminava fases de consulta i l'exposició d'informació pública.





ERC I JUNTS S'ESBOREN DEL DECRET PER PEGASUS: "PREGUNTIN AL CNI"





En una breu intervenció, la diputada Montserrat Bassa ha criticat les suposades escoltes del sistema informàtic 'Pegasus', qüestionant "la democràcia plena" d'Espanya: "Si volen conèixer què votarem, preguntin al CNI oa la ministra Robles", ha dit .





" Els independentistes no poden regalar l'estabilitat a un Govern que ens espia ", ha abundat Miriam Nogueras, de Junts, després d'exigir una comissió d'investigació sobre aquest cas i l'obertura de diligències per aclarir el que va passar sobre aquest cas.





Tildant de "vergonya democràtica" les suposades escoltes, el portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echeniquue ha agraït la "responsabilitat" de grups que, malgrat comptar amb polítics afectats en aquest cas, han decidit donar suport al decret o s'han plantejat fer-ho, malgrat a no fer-ho. "Espero que el Govern també demostri aquesta responsabilitat. Ser progressista també és defensar la democràcia", ha dit, dirigint-se personalment a Bolaños.





VOX ACUSA AL GOVERN DE "XANTATGE", Cs DE "RIURE'S" D'ELLS





En la seva intervenció, el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, ha assegurat que la seva formació no accepta el "xantatge" a què, al seu parer, sotmet el Govern a la Cambra amb el decret llei, mentre que Edmundo Bal, de Ciudadnos, ha acusat l'Executiu de "riure's" del seu grup.





"Riu de nosaltres, va fer una pantomima de negociació", ha dit, acusant Bolaños de "tirar a la paperera" les propostes de Cs a la ronda de trobades prèvia a l'aprovació del decret llei, en no endarrerir el tancament de centrals nuclears i no contemplar més rebaixes dimpostos.





PP: "NO TENEN PARAULA, PERÒ FEIJÓO SÍ LA TÉ"





Per la seva banda, el dirigent popular Jaime de Olano ha criticat que el Govern no va incloure en el decret llei "cap mesura proposada per un altre grup" : "No tenen paraula, però el PP sí que la té. El senyor Feijóo sí que la té ", ha dit, sense aclarir si la seva formació votarà en contra o s'abstindrà davant del pla de xoc econòmic.





Així, ha retret que el Govern no hagi atès les reivindicacions traslladades pel seu grup, en què no advoquen, ha dit, per una "rebaixa general" d'impostos, "però sí selectiva, immediata i temporal els més afectats". A més, ha criticat que el Govern prefereixi recolzar-se a Bildu que entendre's amb ells, entenent l'obertura de la Comissió de Secrets Oficials com un pagament pel suport.





EL PSOE ENCÉN AL PP RECORDANT LES COMISSIONS





Pedro Casares, del PSOE, ha acusat els populars de "riure's dels espanyols" per exigir rebaixes fiscals però també més ajudes i quadrar els comptes públics, i s'ha preguntat si el PP es considerava "més digne" que altres grups per integrar la Comissió de Secrets Oficials després d'haver "saquejat aquest país, fins i tot en els pitjors moments de la pandèmia amb comissions indignants".





Unes afirmacions que han encès la bancada popular, esclatant aquests crits i interrompent el debat fins a provocar la intervenció de la presidenta de la Cambra, Meritxel Batet, que ha cridat l'ordre al diputat Ricardo Tarno i també ha demanat silenci als seus col·legues Pablo Hispán i Eloy Suárez Lamata.