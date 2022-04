La televisió estatal de Rússia adverteix que la guerra nuclear és "probable" i que "tots morirem algun dia"

Margarita Simonyan @wikipedia





La televisió estatal russa està escalfant motors perquè els ciutadans russos acabin acceptant una hipotètica Tercera Guerra Mundial, que segons ells implicaria l?ús d?armes nuclears. Margarita Simonyan , editora de l'emissora RT i una de les portaveus més ben pagades del Kremlin, va fer una esgarrifosa predicció ahir a la nit.





Parlant amb un panell d'experts nerviosos a la televisió, va dir: " O perdem a Ucraïna o comença la Tercera Guerra Mundial . Crec que la Tercera Guerra Mundial és més realista, coneixent-nos, coneixent el nostre líder. El desenllaç més increïble, que tot això acabi amb un atac nuclear, em sembla més probable que l'altre curs dels esdeveniments", va dir Simonyan.





Però no es va quedar aquí: "Això és per al meu horror per una banda. Però per altra banda, és el que és. Anirem al cel, mentre que ells simplement croaran. Tots morirem algun dia", va sentenciar.