CaixaBank inaugura imaginLand, el seu espai al metavers

Espai físic dedicat al metavers a ImaginCafé - CAIXABANK





La plataforma de CaixaBank imagin ha inaugurat imaginLand , el seu espai al metavers, segons un comunicat de l'entitat aquest dijous.





Els usuaris de la plataforma i tots els participants al metavers ja tenen a la seva disposició els primers continguts creats per imagin per gaudir-los com a experiència immersiva.

La inauguració de l'espai virtual s'ha fet a l'imaginCafè de Barcelona, que ha servit com a mirall per dissenyar imaginLand.





ImaginLand també comptarà amb una programació periòdica de continguts vinculats a la creativitat, la tecnologia i la sostenibilitat, encara que, si escau, adaptats a l'entorn 3D.





El contingut inaugural, un concert del grup Marlon, ja està disponible al metavers de la plataforma Decentraland, en una experiència "plenament immersiva" a través d'ulleres de realitat virtual.





Mensualment, imagin crearà nous continguts per al metavers i els usuaris registrats tindran l'avantatge de saber amb antelació quines seran les novetats següents a aparèixer a imaginLand.





Amb l'objectiu de seguir potenciant la interrelació entre l'espai físic, l'entorn digital i el virtual, l'imaginCafé ha habilitat un córner al seu espai físic dedicat al metavers des d'on tots els visitants podran gaudir de l'experiència a imaginLand a través d'ulleres de realitat virtual.