Pascual Ortuño: "Darrere del tema del Sàhara hi ha interessos econòmics"

Pascual Ortuño , jubilat ja de la seva professió de jutge, amb temps per fer altres coses que li agrada que és escriure, aquesta nova situació li ha servit per complir un projecte que tenia al cap: escriure un llibre titulat " Aquells dies del Sàhara ”, molt oportú, per cert.





Amb un amplíssim currículum, Pascual Ortuño ha estat magistrat president de la secció 12a de l'Audiència de Barcelona. Exprofessor de Resolució Alternatives de Conflictes, a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; Director de l'Escola Judicial espanyola; Director General de Dret Privat i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Vicepresident de GEMME-Europa i vicepresident de l'Associació Iberoamericana de Jutges de Família, entre molts altres càrrecs i ocupacions.





Des de Catalunyapress ho hem entrevistat per parlar del seu llibre i de la seva pròpia experiència al Sàhara.









Per què ara 'Aquells dies del Sàhara?

No és perquè ara sinó perquè aleshores. Vaig tenir la sort perquè va ser com un sorteig en una època molt difícil d'Espanya. Quan es lluitava per la llibertat i la democràcia, hi havia un esperit molt important de canvi i de sobte em vaig veure traslladat al desert del Sàhara. Sense menjar-lo ni beure'l, ens vam veure a la guerra silenciada, perquè era silenciat tot el que passava allà. Aleshores vaig viure allà 18 mesos molt importants, que va ser quan l'atemptat de Carrero Blanco. També va acabar la guerra del Vietnam, va ser quan va venir Kissinger, va ser la primera vegada que un príncep va exercir les funcions, va succeir la revolució dels clavells a Portugal etc. Allà, a les casernes, es va viure molt la política. Va ser en aquella època quan va néixer la Unió Militar Democràtica i els soldats que estaven militant als partits es va reproduir també.





Sense menjar-lo ni beure'l em vaig veure traslladat al desert del Sàhara. A una guerra silenciada, perquè tot el que passava era silenciat.





Des de fa molt de temps, jo tenia aquells records viscuts d'aquells anys de mili i abans que se m'oblidessin, perquè les meves filles i néts ho sabessin abans que se'm vagi el cap, vaig pensar a escriure'l. Però hi ha moltes coses escrites, hi ha molts llibres d?història etcètera, per això per a la joventut vaig pensar que el millor era una novel·la. A més, aquesta és una novel·la damor, amb un tema, amb suspens. Em vaig posar fil a l'agulla. Va coincidir amb la pandèmia i la meva jubilació i la meva editora em va dir: Almudena Grandes quan escriu una novel·la es tanca, es treu fins i tot el telèfon i es posa a viure amb els personatges. I això és el que he fet.





Es pot considerar una novel·la històrica?

És una novel·la on hi ha un rerefons històric. Però crec que sí. No sé si hi ha la categoria de novel·la testimoni. Evidentment, la novel·la històrica està referida a una història més passada i aquesta és més recent. Tant que m'ha explotat a les mans. El dia 21 és quan sortia de la impremta, quan arribava a les llibreries i ningú pensava que hi hauria aquest gir i m'ha sorprès.





La decisió sobre el Sàhara del president Sánchez ha contribuït, sense voler-ho, a la promoció del llibre?

Molta gent pensa que ho he subornat, però evidentment, bromes a part, no ha estat així. Ho ha editat una editorial petita, que no fa campanyes publicitàries a la premsa ni enlloc. I bé, ens ha sorprès a tots que el primer tiratge ha estat petit i amb aquest impacte del president Sánchez pràcticament està fent la segona impressió de la novel·la. Se'n van fer 500 exemplars i en pocs dies quedaven poquíssims.





T'ha sorprès la postura del govern d'Espanya pel que fa al Sàhara?

No m?ha sorprès. Em vaig quedar d'alguna manera vermella, com molts dels que hi vam ser. Tenim una associació de la mili del Sàhara, que en som gairebé 5.000 i és minvant, perquè cada any per llei de vida va minvant. Però tots estem amb el cor allà, no militarment, sinó perquè hi convivim. Els sahrauís eren espanyols, a les unitats militars eren soldats com nosaltres. Més encara amb el desert. I de la nit al dia hi ha un canvi de postura terrible. Avui llegia un article de la vídua d'un comandant dient que el seu marit era comandant i els seus soldats eren gairebé tots sahrauís i ploraven quan es va prohibir als sahrauís sortir perquè se'ls van lliurar al Marroc. No va ser una cosa pacífica. Es va patrullar de forma conjunta, soldats espanyols amb marroquins, perquè els polisaris no sortissin dels barris. Es van haver d'escapar. No ha passat així, no és com s'ha venut la marxa verda. Tots els que hem viscut els esdeveniments hem vist que aquí estava tot venut i segueix venut, però el Marroc no se sap si va complir els compromisos espanyols de l'època. No han fet res perquè el tema se solucionés. Si Espanya hagués tingut una actitud seriosa això s'hauria solucionat fa temps. Ha donat peu que Aaiun, que tenia 40.000 habitants, avui en tingui 200.000. La solució és més difícil, se n'haurà de buscar una, perquè és impossible que aquesta gent que ha estat picada, passa el mateix amb Ucraïna, segueixi igual. Serà impossible que ells oblidin els bombardejos. Aquí hi ha hagut molts morts i moltes penalitats.





Si Espanya hagués tingut una postura seriosa respecte al Sàhara, això s'hauria solucionat fa temps. La solució ara és més difícil, però se n'haurà de buscar una.





Tu que els has viscut directament, què creus que hi ha darrere?

Interessos econòmics. Purament interessos econòmics. A la geopolítica, ja aleshores era important els possibles jaciments, no només de fosfats sinó també d'altres minerals, però sobretot de cara a les energies solar i l'eòlica. Les grans potències, unes donen suport a Algèria i altres al Marroc per veure qui s'emporta el profit més gran de l'explotació d'aquests minerals del futur i de la pesca, perquè la pesca és la riquesa més gran. Crec que pensaven que aquí els sahrauís s'avorririen, s'exterminarien. Això del Tinduf és un camp de refugiats amb una responsabilitat d'Espanya cada cop pitjor. La societat espanyola ha viscut en etapes de solidaritat amb el poble sahrauí. Però el delegat del front polisari a Catalunya deia que Catalunya els ha ajudat tradicionalment i ara els han retallat les subvencions, encara que sembli el contrari. Molts s'han traslladat al País Basc.





Però ara s?arriba als extrems que el Tribunal Suprem ha canviat la doctrina i aquells que tenien carnet d?identitat, havien nascut a Espanya, perquè allò era una província, ara els estan negant la nacional i hi ha dues sentències que estan recorregudes al constitucional . Mentrestant, s?està veient que volen la nacionalitat, que em sembla molt bé que puguin recuperar-la, però els sahrauís és que eren espanyols o són fills d?espanyols. És una enfronta i en definitiva, amb motiu de tot això, jo crec que s'ha fet renéixer i reviure aquestes injustícies i ara mateix és a primera plana als diaris. Crec que això ha explotat Pedro Sánchez, crec que no s'esperaven la reacció dins de la mateixa Espanya.





El protagonista de la novel·la, Emilio, és el que va explicant la història. És la història de Pascual Ortuño? Com era el dia a dia dels soldats allà?

Era molt penós perquè no és com una guerra que ja està formada. Allà no se sabia què fèiem. De fet, els soldats que anàvem allà no sabíem res del Sàhara. Això què és? Què fem aquí? La mirada dels que estàvem allà traslladats d'Espanya era primer de sorpresa i després d'una manca de mitjans tremenda. L'armament de què disposàvem era el que ens van vendre del que els va sobrar a Corea. No teníem dutxes. Jo tenia la sort d'estar en una caserna al costat del mar i ens assèiem al mar. Hi havia un xampú que es va fer molt popular que feia escuma amb laigua salada. Era molt dur el dia a dia, vivíem en condicions lamentables i érem molt lluny de la família, de les núvies, de les mares. Jo els dedico el llibre a elles, a les mares i núvies que van perdre algú, perquè hi va haver més de 300 soldats morts. Van perdre els seus fills, van ser ferits, van acabar en un psiquiàtric. A canvi, vam tenir una reacció i tenim aquesta associació de més de 5.000 que ens vam reunir cada any.





El dia a dia dels soldats que vam fer la Mili al Sàhara era penós; vivíem en condicions lamentables. Hi va haver més de 300 morts.





Va marcar fer la mili al Sàhara als qui hi van anar?

Totalment. Va ser una experiència inoblidable. Per tot el que comporta, pel canvi de vida, però sobretot per la convivència a les parades del desert. Estar quinze dies a unitats d'onze persones. No hi ha espai per al descans. A Aaiun hi havia com una colònia però era com una colònia cutre, amb un cabaret molt típic. La trama de la novel·la transcorre en aquest cabaret, al desert, amb les haimes. Crec que l'ésser humà té capacitat d'adaptar-se i treure'n profit de les circumstàncies. Quan un parla d'èpoques anteriors sempre recorda el que és bo i no recorda el dia a dia, el que és dolent, els calendaris, les cartes.





Quin paper ha tingut la correspondència quan les noves tecnologies no existien?

El dia del repartiment del correu era digne de posar-se per escrit. El que suposava que et cridessin o que t'arribessin cartes... Ens enviaven fins i tot diaris i revistes que de vegades eren censurades. I després el cordó umbilical, perquè allà no se sentien les emissores, de vegades alguna emissora francesa. Per exemple, la revolució dels clavells, el mateix dia que hi va haver una alarma general, crèiem que ens havien envaït perquè van donar una alarma general per si allò es contagiava. El seguim a la nit al barracó, d'amagat, amb una emissora francesa. Així ens vam assabentar del que passava a Lisboa. És un dels episodis que recordo i són a la novel·la.





Quantes cartes podia haver rebut cada soldat en aquells 18 mesos?

Crec que una mitjana de 150 o 200 cartes. Depèn. Hi havia molt d'analfabetisme i teníem una acadèmia per al carnet de conduir, el certificat etc. Però hi havia gent que va aprendre a llegir-hi però no tenia la capacitat d'escriure. I era molt bonic. Ens demanaven als que ja ens coneixien a la caserna que escrivíem cartes, de vegades fins i tot coses picants. Les cartes boniques que venien de les núvies, amb les taques del carmí, del petó, són records inoblidables.





Parlant de la transició, quin paper van tenir del 73 al 75 els joves, els intel·lectuals i els militars?

La transició no s'ha entès. S?ha venut com un pacte entre Suárez i els partits polítics amb la benedicció de rei. Però no va ser així. Va ser el moviment universitari, que era fortíssim. A València hi va haver 300 processats en un consell de guerra militar. El tancament de facultats era continu ia les universitats se sentia com si fos una lluita, ens vam deixar tots la barba. Estàvem fent una revolució. I el moviment obrer va ser molt important, igual que el moviment veïnal. Per això va venir la desil·lusió després. S'entenia perfectament en un primer moment que era un èxit que s'hauria passat pacíficament. Però el que no es va entendre va ser que moltes coses es quedessin al tinter quan es van haver de fer i estem pagant les conseqüències des de llavors. Pel que fa a mi, ni el poder judicial es va organitzar raonablement bé i ara ho estem pagant perquè és un poder judicial colonitzat per les cúpules dels partits polítics. És un desastre per al país. Aleshores era el moment d'haver fet un pacte de dignitat i ara, molt lluny ja, moltes coses no es comprenen. Som una generació que majoritàriament va quedar desencantada.