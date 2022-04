L'ECDC ja té 55 casos registrats d'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens a tot Europa

El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) té registrats de moment 55 casos de l'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens als països de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu (UE /EEE).

En concret, ja s'han notificat casos a Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Polònia i Romania . A més, s'han notificat casos esporàdics a altres països del món, com Canadà, Israel, Japó i Estats Units. En qualsevol cas, el país més afectat és el Regne Unit, on s'han identificat 111 casos en nens de 10 anys o menys.





L'ECDC insisteix que la causa exacta de l'hepatitis en aquests nens encara és "desconeguda". Les proves de laboratori han exclòs els tipus dhepatitis viral A, B, C, D i E en tots els casos.





Però una "gran proporció" dels casos notificats al Regne Unit han donat positiu a les proves d'adenovirus i el mateix va passar amb alguns casos d'altres països. "Encara que la troballa d'infeccions per adenovirus entre molts d'aquests casos suggereix que aquest virus pot estar relacionat amb l'augment recent de casos, s'estan investigant activament altres possibles causes", detallen.





La incidència a la UE/EEE és "molt baixa", tot i que l'ECDC puntualitza que "no es fa una vigilància sistemàtica d'aquesta malaltia". "Com que l'agent etiològic dels casos d'hepatitis aguda notificats continua sent desconegut i s'està investigant, actualment no es pot avaluar amb precisió el risc per a la població pediàtrica europea", postil·len al fil.





Així mateix, admeten que la probabilitat que es produeixi un augment de l'hepatitis aguda greu d'origen desconegut en els nens "no es pot quantificar degut a la manca de proves sobre l'agent etiològic, les vies de transmissió i els factors de risc".





Així, la teoria de treball de l'ECDC en aquest moment és que “un cofactor que afecta els nens petits que tenen una infecció per adenovirus, que seria lleu en circumstàncies normals, desencadena una infecció més greu o un dany hepàtic immunomediat”.





De fet, l'organisme europeu ha informat que al Regne Unit s'ha observat un augment de la circulació d'adenovirus en nens petits que "coincideix amb l'augment de les deteccions d'hepatitis greu en nens petits".





"Si es demostra que l´adenovirus és l´agent causant o contribuent d´aquest esdeveniment, augments similars en la circulació d´adenovirus poden conduir a un augment de l´hepatitis greu en nens en altres països europeus. Amb la posada en marxa d´activitats de vigilància reforçades , esperem que s'identifiquin i notifiquin més casos”, apunta l'ECDC.





Tenint en compte que alguns dels casos notificats van necessitar un trasplantament de fetge, l'impacte potencial per a la població pediàtrica afectada es considera "elevat", segons el centre europeu.





En aquest moment, en qualsevol cas, l'ECDC es fixa com a prioritat “determinar el factor etiològic subjacent, la patogènesi de la malaltia i els factors de risc per a la gravetat dels casos d'hepatitis aguda greu entre els nens”.





"La hipòtesi actual és que una infecció o coinfecció per adenovirus humà és l'agent causal més probable. Tot i això, encara s'estan estudiant altres etiologies i encara no s'han exclòs", reblen sobre això.





Finalment, recorden que l'exposició fecal-oral a virus com l'adenovirus és més probable en nens petits. Per tant, aconsellen reforçar les bones pràctiques higièniques generals (incloent-hi una acurada higiene de les mans i la neteja i desinfecció de les superfícies) en els entorns on acudeixen els nens petits.