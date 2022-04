Precarietat per al personal sanitari a Catalunya: 4 de cada 10 infermeres tenen un contracte eventual

Infermera Hospital ©Ariadna Creus i Àngel Garcia (Banc Imatges Infermeres) @ep







Des de fa anys el sector sanitari ha reclamat un increment dels recursos del sistema així com de les contractacions de personal i la millora de les condicions. Fet que no va canviar ni durant ni després de la pandèmia, ja que el personal sanitari ha continuat denunciant condicions laborals precàries i reclamant al govern un augment de la inversió en Sanitat Pública i personal fix.









Ara, aquesta precarietat es reflecteix en un estudi publicat al medi Journal of Nursing Management, especialment enfocat a les infermeres de Catalunya, ja que indica que el 38% del seu total treballava sota un contracte eventual abans de la pandèmia.







El treball s'emmarca dins del projecte Projeccions de la població infermera a l'horitzó 2030 , del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) , en col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) , que es va iniciar el 2019.





La coordinadora de l'estudi és Paola Galbany Estragués, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), professora del Departament de Ciències de la Salut Bàsiques de la UVic-UCC i investigadora del grup de recerca Methodology, Methods, Models i Outcomes d'Health and Social Sciences (M3O) , de la mateixa universitat.





Els resultats van ser extrets a partir de l'anàlisi de l'evolució del nombre i el tipus de contractes que fan els centres de treball a les infermeres a Catalunya ia l'Estat espanyol, l'article demostra que la professió pateix una precarietat elevada, especialment a Catalunya. Fet que probablement influeixi en la decisió dels que marxen a treballar a l'estranger o abandonen la professió, cosa que accentua la manca d'infermeres i, per tant, la capacitat del sistema de salut d'oferir cures de qualitat a la ciutadania.













El treball analitza dades des del 2010 al 2019, que mostren un augment de la precarietat de les infermeres en aquest període a Catalunya. Tot i que l'estudi no recull l'efecte de la pandèmia, els autors observen que durant la crisi s'ha reduït el nombre total de contractes i demanen que aquesta tendència es mantingui quan se superi la situació.





Personal sanitari reclama millors condicions a València. Gener 2022 @ep









MÉS PRECARIETAT A CATALUNYA

L'estudi destaca que només el 25% de les infermeres espanyoles tenen un contracte fix en sortir de la universitat, un percentatge que no millora durant els tres anys posteriors. D'altra banda, el nombre de contractes per cada infermera sense feina és més elevat a Catalunya que a la resta de l'Estat espanyol , cosa que demostra que el sistema de salut català requereix més freqüentment que les infermeres enllacin contractes eventuals cada any, cosa que provoca nivells molt elevats de precarietat laboral.





Concretament, a Catalunya, la mitjana de contractes per cada infermera a l'atur es troba entre quatre i dotze, mentre que a la resta de l'Estat és d'entre un i quatre . En aquest sentit, per exemple, el 2018, unes 15.000 infermeres (el 30% del total) enllaçaven un contracte amb un altre, sense tenir temps d'apuntar-se a l'atur entre cada contractació. Cal tenir en compte que la legislació de la Unió Europea estableix que els contractes eventuals no poden cobrir necessitats estructurals.





Una infermera pels passadissos de l?Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Imatge de fitxer @ep





Galbany destaca que " l'estudi posa de manifest la necessitat que els gestors sanitaris ofereixin contractes fixos a les infermeres per combatre la manca de professionals i l'estrès i per millorar, en darrer terme, la salut i la satisfacció de les persones ateses ".









AL PANORAMA SE LI SUMEN AGRESSIONS

Aquest passat mes de març el Col·legi de Metges de Tarragona (Comt) alertava que les agressions a metges a la província van experimentar el 2021 un "augment preocupant" del 154%: van passar de 57 el 2020 a 145 el darrer any













Per sexes, les metgesses són les que van patir un nombre més gran d'agressions: 110 enfront de 35 a metges, cosa que representa un increment del 205% i del 66% respectivament, en comparació amb les xifres del 2020, quan 36 mèdiques i 21 metges van ser agredits.