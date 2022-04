Treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona exigeixen a Colau que deixi de maltractar les cuidadores

Les treballadores del SAD exigeixen a l'Ajuntament de Barcelona "que deixi de maltractar les persones cuidadores" /@Pixabay

Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Barcelona han convocat una protesta aquest divendres 29 d'abril de 10 a 14h a la Plaça Sant Jaume per exigir a l'Ajuntament les millores que creguin necessàries en les condicions laborals. Una protesta que repeteixen "des de fa tres o quatre mesos, cada segon dissabte i cada darrer divendres del mes", segons explica Catalunyapress Dora Inés Sánchez, portaveu de CGT del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Barcelona.





LES TREBALLADORES DEL SAD PATIN LESIONS FÍSIQUES PER LA SOBRECÀRREGA DE TREBALL

Es tracta d'un dels serveis públics de gestió privada que més persones en situació de vulnerabilitat són ateses a la ciutat. En total, Dora apunta que són "més de 4.000 treballadores", ja que se sumen empleades de les quatre zones de Barcelona, i atenen al voltant de 24.000 persones "amb alts nivells de dependència, amb minusvalideses, que van en cadires es rodes etcètera" .





Segons expliquen en un comunicat des de CGT del SAD, aquest surt a concurs cada quatre anys "amb la fórmula d'elegir en concurs com a ens gestor del SAD aquelles empreses que ofereixen el servei més barat, traduint-se això en constants canvis d'empreses (Suara, Clece, Domus VI...) i professionals que atenen les persones usuàries i, com és lògic, unes condicions cada cop més i més precàries per a tots els professionals que treballen”.







I Dora Inés afegeix que "el poder que l'Ajuntament de Barcelona dóna a les empreses privades precaritza molt més el treballador del SAD". Per exemplificar-ho, diu: “Ens posen jornades parcials quan això per conveni no es pot fer. Des de les 08:00h del matí fins a les 20:00h de la tarda hem d'estar pendents del telèfon perquè no respecten la nostra vida privada ”. Tot i això, això no és tot: segons CGT, a les empleades del SAD "se'ls neguen dies personals i tenen sous irrisoris i una innombrable sèrie d'abusos laborals des de fa dècades".





Dora Inés Sánchez ha apuntat davant de Catalunyapress que tota aquesta situació està portant algunes treballadores del SAD, fins i tot, a patir lesions físiques. Tenim entre 100 i 120 persones amb lesions físiques a l'esquena, els braços, les nines etcètera perquè treballem amb persones amb minusvalideses a les quals costa moure. Tenim sobrecàrrega de feina i això ens va generant desgast a nosaltres, perquè no tenim ajudes suficients "Per evitar-ho, haurien de posar-nos ajudes mecàniques o dues persones juntes, no només una per fer-ho tot", declara.





EXIGEN A L'AJUNTAMENT ACABEN AMB LES SEVES CONDICIONS LABORALS "PROFUNDAMENT INDIGNES"





Per al sindicat CGT, queda clar que al govern de Barcelona a Comú no li importa res les condicions de treball d'aquestes més de 4.000 dones i, el que és igualment greu, no posa la mirada en les repercussions que aquesta trista realitat té sobre les persones més empobrides i vulnerables de la ciutat de Barcelona”. En aquesta línia, Dora Inés comenta: "Volem que l'Ajuntament escolti, que atengui. Perquè Ada Colau abans sortia a demanar drets, pertanyia a aquest costat de la reixa, i ara que és a l'altra banda ens fa poc cas o bé no la deixen que ens ho faci”.









A més, la portaveu de CGT del SAD ens ha informat que el seu conveni venç al desembre i aquesta és la raó per la qual cosa aprofiten ara l'oportunitat de fer pressió i exigir millores a l'Ajuntament de Barcelona. Demanen, per una banda “ un conveni propi per a Barcelona , municipalitzat, perquè tenim condicions de treball diferents a les d'altres parts de Catalunya, la qualitat de vida aquí és diferent i la quantitat d'usuaris és diferent”.





També diuen 'no' al projecte de les 'superilles' de Colau . En aquesta línia, Dora Inés Sánchez comenta que “l'Ajuntament paga i mana i vol que es conformin totes les zones en illes, però això precaritza més; les superilles són esclavitzants ”.





D'altra banda, demanen una major i millor conciliació familiar, acabar amb l'assetjament per baixes laborals, reconeixement de malalties derivades de l'activitat (com les lesions físiques de què ens parla) i reconeixement del contagi del Covid-19 com a malaltia professional.





Per a les treballadores del SAD, diuen al comunicat de CGT, " s'ha de cuidar i no maltractar les persones cuidadores . Perquè les persones més vulnerables de Barcelona no es mereixen aquesta realitat". I és que segons les seves paraules, no es pot millorar la qualitat de vida de ningú quan la d'un mateix, a nivell laboral, és "profundament indigna".