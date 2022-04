Expert adverteix que el sistema de vigilància epidemiològica de la grip "no es pot aplicar" a aquesta malaltia

Una mare i el nadó. Imatge de fitxer @ep





El catedràtic en Malalties Infeccioses i professor de Pediatria a la Universitat Estatal de Medicina d'Ohio (Estats Units), Octavio Ramilo, enfocat especialment a infeccions respiratòries com el virus respiratori sincitial (VRS), ha defensat que "el mètode que es fa servir per vigilar la grip no es pot aplicar de manera exacta al VRS”.













"A la pandèmia hem après la importància de vigilar les malalties respiratòries. De vegades s'ha intentat utilitzar el mètode en marxa de la grip per vigilar també el VRS, i això no pot ser, perquè el mètode que fem servir per a la grip i les definicions de grip no es poden aplicar de manera tan exacta al VRS", ha especificat l'expert durant la trobada 'Light on Vax VRS', organitzada per Sanofi. Per exemple, ha recordat que la febre és "molt freqüent" a la grip, però no al VRS, sobretot en els nens més petits.





Així, ha insistit en la importància de crear un sistema de vigilància específic per al VRS i d'activar estratègies de prevenció que evitin futures complicacions i alleugin la càrrega del virus al sistema assistencial. "Seria ideal que el Ministeri de Sanitat creés un sistema de vigilància epidemiològic específic del VRS", ha suggerit.





Tal com s'ha posat de manifest durant la trobada organitzada per Sanofi, el VRS és el responsable de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies entre nadons menors d'un any i la causa d'hospitalització més freqüent a lactants.





A Espanya, les infeccions respiratòries causades pel VRS col·lapsen les sales d'urgències pediàtriques. En el cas concret de les bronquiolitis, el 87% es tracten exclusivament a Atenció Primària (AP), però, tot i així, el sistema de salut espanyol segueix sense comptar amb protocols i criteris homogenis de diagnòstic de VRS a AP.





En els primers dos anys de vida, el 90% dels nens s'han trobat amb el VRS. Aquesta xifra puja al 100% quan arriba als tres anys. A més, la gran majoria dels petits que ingressen per VRS són sans, sense patologies prèvies, i l'edat mitjana d'ingrés es troba entre els 3 i 4 mesos.









"DESAPARICIÓ" DEL VRS PER LA COVID-19

A més, es tracta d'un virus estacional que apareix a la temporada de tardor-hivern. El doctor Ramilo ha atribuït la "desaparició" del VRS la temporada passada a les mesures de control contra la Covid-19 i al fet que els nens no anessin a l'escola i que, per tant, no s'ajuntessin amb altres nens.





"Aquests nens en edat escolar, de 3 a 5 anys, s'infecten, amb símptomes molt lleus; porten el virus a casa i infecten el lactant, que pot desenvolupar una bronquiolitis. Aquest any, en canvi, per les mesures de contenció de la Covid s'ha produït una manca de circulació”, ha abundat.





D'altra banda, en quedar la població aïllada i no anar als llocs de treball, es redueix la transmissió. "Ara que fem una vida més normal, seria molt estrany que no tornem a tenir uns pics importants de VRS els propers mesos", ha avisat. A més, ha esmentat l'evidència recent de coinfeccions de VRS i SARS-CoV-2, però ha avisat que de moment “són poc freqüents”. "Necessitem més estudis per entendre les implicacions clíniques de les coinfeccions virals", ha postil·lat.





Així doncs, el doctor ha insistit en la importància de realitzar un diagnòstic viral a aquests pacients. "Els nens que s'hospitalitzin han de tenir un diagnòstic viral, perquè així podem dirigir millor els tractaments", ha reclamat.





Finalment, la pediatra Rosa Rodríguez ha posat en focus en la gran quantitat de recursos, tant ambulatoris com hospitalaris, que consumeix aquesta malaltia, i ha criticat la manca de conscienciació sobre aquesta.





"Els pediatres no hem sabut explicar bé la importància de la malaltia que produeix el VRS. De fet, parlem de refredat o símptomes catarrals, però no del que és realment important: la falta de llits a l'hivern, o l'enorme càrrega de la malaltia" , ha lamentat l'experta.





"Què passaria si a Medicina Interna, cada hivern, tinguessin una epidèmia de pacients respiratoris i, d'ells, s'enviessin al 20 per cent a l'UCI?", s'ha preguntat la pediatra. "Crec que no hem sabut explicar-ho bé a les autoritats. De vegades, quan parlem els pediatres, em fa la sensació que minicem la malaltia", ha conclòs.