Aragonès demana "responsabilitats" per l'espionatge davant del debat que hi haurà a l'Eurocambra

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, intervé en una sessió plenària, al Parlament de Catalunya, el 27 d'abril del 2022, a Barcelona, Catalunya. Fitxer @ep







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat en valor que el Parlament Europeu debata la setmana que ve sobre l'espionatge a líders independentistes amb el programari Pegasus i ha exigit "transparència i responsabilitats".





"L'Eurocambra debatrà sobre el 'Catalan Gate' la setmana que ve. L'escàndol d'espionatge més gran contra l'independentisme arriba al cor d'Europa", ha escrit aquest dijous en un missatge al compte de Twitter.





Aragonès ha insistit que el Govern "no pot fer com si res" davant del que ha passat, i ha assegurat que des del Govern no pararan fins aconseguir les seves demandes.