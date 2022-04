La Cambra de Terrassa impulsa un programa per digitalitzar més de 45 anys a l'atur

Un home usant un ordinador. Fitxer @ep





La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (Barcelona) ha iniciat una nova convocatòria del programa que busca millorar les competències digitals de les persones que tinguin entre 45 i 60 anys i que estiguin a l'atur.





En un comunicat, ha explicat que l'objectiu del programa, 45+, és dotar d'eines aquestes persones per augmentar les possibilitats d'inserció laboral, i per això ha ideat dos itineraris formatius --gratuïts-- que s'iniciaran l'11 de maig , distribuïts en dos nivells: inicial i intermedi/avançat.





La iniciativa contempla ensenyar ofimàtica com el programa Word, l'entorn de Windows, correu electrònic i xarxes socials, entre d'altres, i també preveu eines per preparar una entrevista en línia i un videocurrículum.





El programa està en marxa des del mes d'octubre del 2020, i aquest any i mig hi han participat 161 alumnes en 32 accions iniciades des de la Cambra de Terrassa.





Aquest projecte en matèria de formació per a aturats no és l'únic, atès que també disposen del Programa de Garantia Juvenil, adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys per a aquells perfils que ni estudien ni treballen i que pretenen ajudar a la inserció al mercat laboral o en la reintegració al sistema educatiu.