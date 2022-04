La Generalitat avança en el pla per combatre la "pressió estètica"

Reunió de la consellera Tània Verge amb expertes en pressió estètica @ep







La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge , i la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Meritxell Benedí , s'han reunit aquest dijous amb expertes per avançar en l'elaboració del Pla per combatre la pressió estètica.





"La pressió estètica és una forma de violència. La vivim a la vida quotidiana: Com pot ser possible que des de petites visquem aquesta pressió sobre els cossos i la visquem totes?", ha assenyalat la consellera en un comunicat.





Verge ha subratllat que s'està elaborant aquest pla per combatre la pressió estètica: "Volem una nova manera de fer política que la participació de la ciutadania sigui real", ha afegit.





Les expertes, entre les quals figuren Marta Pontnou, Adnaloi Vila, Cinta Tort i Berta García , han compartit reflexions per a l'elaboració del pla, amb aportacions vinculades als diferents eixos i àmbits de la pressió estètica.





El pla per combatre la pressió estètica té com a objectiu “donar resposta política a la violència dels cànons estètics que produeixen i perpetuen els estereotips i les discriminacions per eradicar aquesta violència” i incrementar la consciència socials sobre el seu impacte.





En el marc d'aquest pla, s'ha impulsat la investigació contra una cadena multinacional de moda que opera a Catalunya i que només compta amb les talles més petites.