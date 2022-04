El Comitè Europeu de les Regions reclama a la UE que posi fi a les importacions de petroli, gas i carbó de Rússia

Façana de l'edifici Delors, seu del Comitè de les Regions, a Brussel·les (Bèlgica) @ep







El Comitè Europeu de les Regions (CdR) ha reclamat aquest dijous a la Unió Europea que "elimini progressivament" la seva dependència del petroli, el gas i el carbó procedents de Rússia després de la crisi energètica que es va iniciar provocada per la invasió d'Ucraïna per part del president rus, Vladímir Putin





Així ho ha manifestat en una resolució sobre REPowerEU, que contribueix a l'estratègia energètica de la Comissió Europea, que té com a objectiu aconseguir la independència de les importacions energètiques russes per al 2030. En un comunicat, els líders locals han subratllat que “les amenaces actuals a la seguretat i el subministrament energètic d'Europa no són cap alternativa a la transició climàticament neutra”.





Sobre l'actual crisi energètica, el vicepresident primer del Comitè Europeu de les Regions i diputat del Parlament Regional de les Açores, Basc Alves Cordeiro, ha assegurat que les conseqüències de la guerra "s'estan sentint actualment a tota la Unió Europea". "Les famílies i les empreses suporten el pes de l'agressió russa, sobretot amb l'augment dels preus de l'energia", ha afegit.





En aquest punt, ha enviat un "missatge clar" demanant l'eliminació progressiva de les importacions russes de petroli, gas i carbó. "Això no es pot fer deixant la gent enrere o retrocedint en els nostres compromisos climàtics. La guerra i la crisi climàtica ens obliguen a replantejar el nostre futur ara", ha defensat.





El representant del CdR ha recordat que els ens locals i regionals "exerceixen un paper fonamental en la transició energètica", per la qual cosa reivindiquen que la nova estratègia europea REPowerEU "doni suport a la planificació local de la seguretat energètica i les inversions en fonts d'energia renovables ".





En un altre punt, el Comitè també ha suggerit "desacoblar el gas i l'electricitat com a possible mesura per evitar que els alts preus del gas afectin els preus de l'electricitat" i ha demanat a la Comissió que ampliï l'aplicació de la clàusula general de fuga del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PEC) almenys fins a finals del 2023.





La sobirania energètica de la UE, segons han destacat els dirigents locals, "no s'aconseguirà fins que es millori i es completi la sincronització de les xarxes elèctriques de gas, hidrogen i electricitat i les interconnexions a tota la UE". "Les normes sobre ajudes estatals han de revisar-se per impulsar les inversions estratègiques clau en hidrogen renovable i en infraestructures públiques per a la recàrrega de vehicles elèctrics", ha emfatitzat el CdR.





Com a complement a la resolució REPowerEU, el Comitè ha aprovat un paquet de dictàmens que contribueixen a la revisió en curs del “paquet energètic Fit for 55” de la UE ia l'aplicació del “Green Deal” europeu a nivell local i regional.









ACABAR AMB COMBUSTIBLES FÒSSILS

Quant a la revisió del règim de comerç de drets d'emissió, el Comitè ha demanat als Estats membres que estableixin un llindar percentual mínim d'almenys el 20% dels ingressos generats per la subhasta de drets d'emissió perquè siguin gestionats directament pels ens locals i regionals.





"La resposta a la guerra d'Ucraïna no pot qüestionar els instruments eficaços de transformació, especialment la fixació de preus del CO2. Al contrari, això no fa sinó confirmar la nostra convicció de sempre que hem d'abandonar els combustibles fòssils", ha apuntat, per part seva, l'alcalde de Mannheim, Peter Kurz (DE/PSE).





"Hem de garantir que el paquet Fit for 55 funcioni per a les ciutats i regions, fent-les participar tant en el règim revisat de comerç de drets d'emissió com en la creació del mecanisme d'ajust a la frontera del carboni, i protegint les persones i territoris vulnerables amb el Fons Social per al Clima”, ha afegit.





Pel que fa a l'eficiència energètica, els líders locals i regionals han presentat una sèrie de propostes a un dictamen del ponent Rafal Trzaskowski (PL/PPE). "La guerra de Rússia contra Ucraïna i el recent tall del subministrament de gas a alguns Estats membres de la UE ens haurien de mobilitzar encara més per assolir els ambiciosos objectius climàtics fins i tot abans", ha afirmat l'alcalde de Varsòvia.





A parer seu, el principi de l'eficiència energètica "és crucial per a l'autonomia estratègica de la UE". "Per això donem suport als objectius de renovació anual del 3% dels edificis del sector públic i de reducció d'almenys l'1,7% de la demanda energètica del sector públic. No obstant, necessitem suport financer i tècnic", ha reclamat, alhora que ha reiterat la seva crida per destinar fons directes a les ciutats i regions "perquè posin en marxa projectes de Green Deal".





"Com que el nombre de ciutadans vulnerables que s'enfronten a la pobresa energètica i de mobilitat ha augmentat dràsticament, demanem a la Comissió Europea que faciliti els consorcis publicoprivats de renovació d'edificis amb les indústries", ha subratllat.





Finalment, pel que fa a les energies renovables, les ciutats i regions han aprovat el dictamen 'Modificar la Directiva sobre energies renovables per complir els nous objectius climàtics del 2030'. El seu ponent Andries Gryffroy (BE/AE) ha assegurat que des del Comitè troben a faltar "més incentius per a la creació de comunitats d'energies renovables" i facilitar "la concessió de permisos, reduint les barreres administratives i els factors que impedeixen l'accés a la xarxa per incentivar l?autogeneració col·lectiva i l?autoconsum de fonts d?energies renovables".





"La producció d´energies renovables a nivell local és crucial per garantir la independència energètica i mantenir els nostres compromisos climàtics globals. Hem d´augmentar les inversions en energies renovables i desenvolupar més projectes transfronterers d´energies renovables per diversificar el subministrament energètic de la UE i aconseguir un sistema energètic integrat i descarbonitzat", ha defensat.