Macarena Olona, designada candidata de Vox a la Presidència de la Junta d'Andalusia

Macarena Olona @ep





La portaveu adjunta i secretària general de Vox al Congrés dels Diputats, la diputada per Granada Macarena Olona, ha estat designada aquest dijous com a candidata del partit a la Presidència de la Junta d'Andalusia a les eleccions que se celebraran el 19 de juny.







Aquesta decisió l'ha adoptat el Comitè Executiu Nacional de Vox tres dies després que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, anunciés dilluns, la dissolució del Parlament autonòmic i la celebració de les eleccions el diumenge 19 de juny.





Vox ha informat en un comunicat de la decisió, on exposa que el Comitè Executiu Nacional, màxim òrgan directiu del partit, compleix així la seva funció de designar candidats, en aquesta ocasió per a uns comicis autonòmics que la formació de Santiago Abascal portava reclamant des de fa mesos "amb el convenciment que la composició actual del Parlament andalús no representava la voluntat dels ciutadans".





Amb aquest nomenament, segons Vox, arrenca "la precampanya electoral per a una cita amb les urnes a la mateixa regió, Andalusia, on va començar el camí del partit a les institucions, amb l'arribada de 12 diputats al Parlament andalús, el desembre del 2018" .





El nom d'Olona portava sonant des de fa diversos mesos com a possible candidata a la Presidència de la Junta d'Andalusia, sobretot, després de la seva intervenció a Sevilla en un acte públic amb motiu del 28F el 2021 i que aquest any ha tornat a repetir a la mateixa data.





Però ha estat aquest dijous quan hi ha hagut la confirmació oficial. Macarena Olona va fer aquest dimarts una visita a Sevilla, on va mantenir una trobada amb els membres del Grup de Vox al Parlament andalús, mentre que ahir dimecres pràcticament va quedar clar el dubte que si seria la candidata quan el president nacional de Vox, Santiago Abascal , va afirmar que cada vegada el veia "més cara" de presidenta de la Junta d'Andalusia.





Vox va entrar per primera vegada al Parlament andalús després de les eleccions del 2 de desembre de 2018, en què va obtenir més de 396.000 vots (el 10,96%) i això es va traduir en dotze escons. El candidat a la Presidència de la Junta en aquests comicis va ser el jutge Francisco Serrano, que va acabar deixant l'escó el setembre del 2020, amb dures crítiques a la direcció nacional de Vox.





Va ser substituït al capdavant del grup parlamentari per Alejandro Hernández, diputat per Còrdova, que ja venia exercint com a portaveu parlamentari amb Serrano com a president del grup. No obstant, Hernández va ser rellevat com a portaveu el maig del 2021 i substituït pel diputat per Cadis i membre a la Mesa del Parlament, Manuel Gavira, que segueix avui dia al capdavant d'aquesta responsabilitat.





Diverses enquestes que s'han publicat les últimes setmanes sobre intenció de vot a les eleccions autonòmiques auguren un important creixement en vots de Vox, que es podria traduir en 20 o més escons. De fet, el darrer baròmetre del Centre d'Estudis Andalussos (Centra), publicat el dia 6 d'aquest mes, us atorga 22 escons.





Macarena Olona és també vicesecretària nacional de Relacions amb les Corts de Vox i, com a tal, responsable d'enllaçar les iniciatives del grup al Congrés i el Senat amb les decisions del partit, en atenció a l'article 19 dels estatuts.





Llicenciada en Dret per la Universitat Pública d'Alacant i Premi extraordinari de Llicenciatura, Olona va ingressar al Cos d'Advocats de l'Estat el 2009.