Page valora que les autonomies hagin "accercat la democràcia a la gent"

El president regional, Emiliano García-Page, clausura la jornada '40 anys d'Estat Autonòmic a Castella-la Manxa', a les Corts regionals @ep







El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha valorat aquesta tarda a Toledo la trajectòria de l'Estat de les Autonomies, per haver "apropat la democràcia a la gent", alhora que ha reconegut que "han fet possible que s'accelerin molts processos”, en referència a la prestació, per part de les comunitats autònomes, de “serveis bàsics com la sanitat, l'educació i les prestacions socials”, ha enumerat.





Així ho ha posat de manifest Emiliano García-Page a la clausura de la jornada '40 anys d'Estat Autonòmic a Castella-la Manxa', un seminari organitzat per les Corts regionals, la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) i el Centre d'Estudis Europeus 'Luis Ortega Álvarez' en què han participat diverses personalitats de l'àmbit acadèmic, jurídic i polític de la comunitat autònoma.





Al Saló de Plens del Parlament castellanomanxec, el president García-Page ha defensat que, en les darreres quatre dècades, el mapa d'Espanya "s'ha anat consolidant de manera diferenciada" en una "pluralitat de tots amb tots, de 360 graus" , ha explicat.

En aquest sentit, ha asseverat que "la legitimitat de totes les autonomies, hagin vingut des de les manifestacions, des de la demanda popular o des de la decisió de dalt a baix dels grans partits, és exactament la mateixa".





"Tot arrenca amb la Constitució del 78 i tots derivem d'aquesta mateixa font", ha prosseguit el cap del Govern regional, que ha remarcat "l'escenari presumptament idèntic" entre autonomies, ja que "no totes les comunitats tenim el mateix finançament o el mateixa taula competencial", ha matisat.





Així mateix, el president García-Page ha conclòs que "avui cus més el país" el fet de "que hi hagi moltes autonomies, que el que és estrictament el poder concentrat del Govern central", ha informat la Junta en nota de premsa.









ÈXIT HISTÒRIC

Durant la seva intervenció, el president autonòmic ha sostingut que "la història d'Espanya, des de la Constitució del 78, és un enorme èxit col·lectiu" i ha emfatitzat que és "l'èxit històric més gran del poble espanyol, no d'un rei o d'un govern , sinó del poble", ha precisat.





En aquest àmbit, García-Page ha considerat que "no hi ha una alternativa global a la Constitució Espanyola perquè, a més, la Constitució té un model de seguretat trenada, de manera que no se'n pot tocar una part sense afectar el conjunt".





De la mateixa manera, el president regional ha assenyalat que el model actual d´Espanya és "molt difícil de revertir" i, davant d'una eventual devolució de les competències a l'Estat, García-Page ha indicat que "el que jo em plantejaria amb caràcter autocrític, si avui arribés el cas i que no fos delegable per l'Estat, serien les policies autonòmiques, per exemple”.





En aquest acte docent, el mandatari castellanomanxec ha pronosticat que "vindran temps molt bons per a la Universitat", en al·lusió al "plantejament acordat" entre la institució acadèmica i el Govern regional "que passarà dels mil milions d'euros" per als propers exercicis.





"En ells anirà el futur d'una institució que és absolutament troncal en la història de la comunitat autònoma", ha manifestat García-Page en referència a la Universitat de Castella-la Manxa, de la qual ha recordat que és "una conseqüència política d'una decisió política, controvertida al seu moment", però que "s'ha sabut desenvolupar a gust de la immensa majoria", ha celebrat.





Durant aquest cicle de conferències el cap de l'Executiu regional ha estat acompanyat pel president del Parlament castellanomanxec, Pablo Bellido; el rector de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), Julián Garde; el director del Centre d'Estudis Europeus 'Luis Ortega Álvarez', Isaac Martín Delgado; el delegat de la Junta a Toledo, Javier Úbeda; i el president de la Diputació Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre d'altres.