Ayuso presentarà la seva candidatura al PP de Madrid en un acte a Majadahonda aquest diumenge

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta els avals a la seva candidatura per presidir el Partit Popular de Madrid davant del Congrés regional, a la Seu del Partit Popular, a 27 d'abril de 2022







La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentarà aquest diumenge la seva candidatura a presidir el PP de la regió en un acte a Majadahonda i recorrerà durant la campanya, davant de la qual previsiblement no tindrà rival, alguns dels municipis de l'autonomia .













"Amb il·lusió, compromís i vocació per Madrid. Amb més ganes que mai", ha escrit la cap de l'Executiu autonòmic al seu perfil de Twitter, on ha penjat una imatge detallant la seva agenda de partit la setmana que ve després que aquest dimecres presentés els avals necessaris per formalitzar la candidatura.





Així, després de l'acte d'obertura a Majadahonda, la presidenta regional visitarà dimecres, dia en què es compleix un any dels comicis del 4M, Fuenlabrada, tradicional feu socialista a la regió, que a les darreres eleccions també va caure del seu costat . A més, el divendres 6 Ayuso estarà a la capital, al districte de Salamanca; aquest dissabte, a Arganda del Rey, i diumenge, a Alcobendas.





La dirigent madrilenya compaginarà aquests actes de partit amb els institucionals. Així, dilluns assistirà a la tradicional recepció del 2 de maig, a la Reial Casa de Correus, seu de la Presidència, que recuperarà la normalitat després de dos anys de pandèmia amb 800 convidats i la presència amb representants polítics i de la societat civil.