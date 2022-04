Turull lliura a l'Arxiu Nacional de Catalunya les cartes que va rebre a la presó

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, amb l'exconseller Jordi Turull @ep







L'exconseller Jordi Turull ha lliurat aquest dijous a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, les 20.030 cartes rebudes durant els tres anys que va estar a la presó, que es dipositaran a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es troba a Sant Cugat del Valls (Barcelona) .













Ho ha fet en un acte en què també ha assistit la consellera de Drets Socials, Vilant Cervera, i el director del centre, Francesc Balada, sent la cinquena entrega de documentació a la 'Col·lecció de cartes dels presos i exiliats per l'autodeterminació de Catalunya' després dels realitzats per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Josep Rull, Joaquim Forn i Carles Mundó.





La majoria de les cartes es van escriure des de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, però també va rebre missives d'altres comunitats i d'altres països com Bèlgica “com a resultat de la mobilització del nacionalisme flamenc”.





Les missives les va rebre mentre va ser als centres penitenciaris d'Estremera, Soto del Real i Lledoners, i s'han conservat a 211 caixes d'arxiu.





"Les cartes ens han fet viure una presó que no té res a veure amb la presó que han viscut altres presos", ha declarat Turull.





Segons Garriga, poder dipositar les missives a l'Arxiu Nacional de Catalunya permetrà "que les properes generacions hi puguin tenir accés i puguin conèixer l'impacte que la repressió política de l'Estat ha tingut sobre la societat catalana".