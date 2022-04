El Parlament rebutja rebaixar un 50% la T-Usual

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a prioritzar les inversions en ferrocarril, cosa que han proposat els comuns a través d'una moció que demanava també rebaixar un 50% el preu de la T-Usual i la T-Mes temporalment per les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna, però la Cambra catalana ho ha rebutjat.





Aquesta rebaixa de tres mesos de la T-Uusal –que va plantejar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a finals de març– s'ha rebutjat amb el vot en contra d'ERC, Junts i Vox; el vot a favor de comuns, CUP i PP, i l'abstenció de PSC-Units i Cs.





El ple sí que ha aprovat demanar al Govern prioritzar les inversions en ferrocarril, especialment fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com "mantenir el seu compromís d'ampliar les Zones de Baixes Emissions" (ZBE) als municipis de més de 20.000 habitants abans del 2025 , ia incrementar línies dajuda per a ladquisició de vehicles elèctrics.





A més, ha apostat per impulsar mesures dirigides a augmentar les taxes de teletreball, reduir la "mobilitat obligada" i incentivar l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat, treballant amb organitzacions empresarials i sindicals en un guia amb recomanacions per a la implantació del teletreball empreses.









CRÍTIQUES A LA REBAIXA

El diputat dels comuns Marc Parés ha destacat que han promogut la moció davant de la crisi generada per la guerra a Ucraïna, i ha advertit: "De populisme, res. Proposem una mesura i proposem com finançar-la" a través de l'impost sobre instal·lacions elèctriques.





Des de Junts, Cristina Casol ha avisat que no s'ha d'aprovar una mesura com aquesta sense determinar-ne el cost econòmic i la viabilitat operativa, i ha dit als comuns que actuïn des del Govern central per abaixar el preu de l'energia: "Però tots sabem que l?Estat espanyol té més feina i es preocupa més per espiar".





El republicà Ferran Estruch ha dit que "no és rebut que unilateralment i amb cert grau de populisme es faci una proposta de rebaixa tarifària parcial obviant la resta" de Catalunya més enllà de l'entorn metropolità de Barcelona, i ha plantejat negociar els mecanismes per abordar una rebaixa factible per a tot el territori.





El socialista Jordi Terrades ha sostingut que la moció no té concrecions pressupostàries quan el que cal és planificar, pressupostar i executar, i ha apostat per promoure inversions que cohesionin tot el territori, perquè la situació actual té "certa olor de centralisme barceloní".





Andrés Bello (Vox) ha destacat que comparteix l'aposta per crear més infraestructures de transport públic i millorar les existents si és econòmicament viable, però ha dit que la moció dels comuns parteix d'una visió de “demonització del transport privat”.





La cupaire Montserrat Vinyets ha demanat impulsar un pla ferroviari de Catalunya per promoure una xarxa que no sigui radial al voltant de Barcelona, i ha explicat que han donat un “sí crític” a la proposta de rebaixa dels comuns, perquè creu que cal acordar una rebaixa permanent i no de tres mesos i vinculada a la guerra a Ucraïna.





Joan García (Cs) ha descartat donar suport a la proposta de rebaixa perquè considera que no s'ha consensuat, és insuficient i pot generar problemes de gestió, i ha criticat el viatge a Nova York del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, del que preguntaran cost: "Espero que ho hagi passat molt bé a Times Square, fent-se selfies amb vídeos pagats per tots".





La diputada del PP Lorena Roldán ha sostingut que la proposta dels comuns inclou punts "populistes, algun brindis al sol" i altres que els semblen insuficients, i ha criticat que insisteixi a impulsar les ZBE quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) ha anul·lat la de Barcelona i el seu entorn.